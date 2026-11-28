tören ve organizasyon:

Bayburt Valiliği ile İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği törende program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar fidan dikim alanına geçti ve tören anma amacıyla düzenlendi.

fidan dikimi ve anma:

Gökpınar köyü mevkiindeki İl Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 26 şehidin anısına 26 fidan olmak üzere toplam bin 200 fidan toprakla buluşturuldu. Protokol üyeleri ve vatandaşlar farklı türlerdeki fidanları dikti.

Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk'un yaptırdığı dua eşliğinde gerçekleşen dikimlerde, katılımcılar hem kayıpları anarken hem de bölgenin yeşillendirilmesine katkı sağladı. Tören, anma ve gelecek kuşaklara bırakılacak hatıra alanı oluşturma amacı taşıyor.

BAYBURT’TA ŞEHİTLER ANISINA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTURULDU