Bayburt’ta senaryo gerçeğe dönüştü: sağlık ekipleri deprem müdahalesini sahada sınadı

tatbikatın kapsamı ve organizasyon:

Bayburt’ta, 2026 Yerel Düzey Sağlık Grubu Operasyon Planı çerçevesinde saha tatbikatı düzenlendi. Tatbikat, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü ve deprem senaryosu esas alındı. Uygulamalı eğitim; enkaz çevresinde güvenliğin sağlanması, ekipler arası koordinasyonun sağlanması ve yaralıların güvenli şekilde tahliyesi üzerine kurgulandı.

katılımcılar ve görev dağılımı:

Çalışmaya UMKE, AFAD, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Bayburt Üniversitesi ve diğer paydaş kurumların ekipleri katıldı. Her kurum kendi sorumluluk alanına yönelik uygulamalar yaptı; güvenlik, arama-kurtarma ve sağlık müdahalesi aşamalarında ekipler arası iletişim ve rol paylaşımı test edildi.

tatbikatın yürütülüşü ve uygulamalar:

Senaryo gereği enkaz çevresi öncelikle güvenli hale getirildi, riskli bölgeler belirlendi ve giriş-çıkışlar kontrol altına alındı. Sahada görevli ekipler, enkazdan yaralı çıkarma, ilk müdahale ve güvenli tahliye uygulamalarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Uygulamaların sırasında ekipler arası telsiz ve koordinasyon protokolleri de sınandı.

Tatbikatın sonunda yapılan değerlendirmede, müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, hazırlık seviyesinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan değerlendirmeler, eksik alanların belirlenmesi ve sonraki eğitimlere yön verilmesi amacıyla raporlandırılacak.

BAYBURT’TA SAĞLIK EKİPLERİNDEN DEPREM TATBİKATI