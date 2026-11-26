Bayburt'ta şiddete karşı yerelden örnek farkındalık hamlesi

Bayburt'ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde kapsamlı farkındalık çalışmaları yapıldı. Etkinlikler, şiddetin önlenmesi ve mağdur kadınların başvurabileceği mekanizmalara ilişkin bilincin artırılmasını hedefledi.

yerel etkinlikler ve sergi:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) iş birliğiyle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, kadın konukevinden hizmet alan kadınların el emeği ürünleri sergilendi. Sergi ve eşlik eden bilgilendirmeler aracılığıyla katılımcılara kadına yönelik şiddetin türleri, erken uyarı işaretleri ve şiddeti önlemeye yönelik yerel adımlar aktarıldı.

kurumlar arası koordinasyon ve bilgilendirme:

Etkinlik kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirildi; burada günün anlam ve önemine ilişkin bilgiler paylaşılarak kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığın önemi vurgulandı. Ayrıca kent merkezindeki bir dolmuş durağı, farkındalık oluşturmak amacıyla "ŞÖNİM Durağı" olarak belirlendi ve durakta şiddet riskiyle karşı karşıya bulunan kadınların başvurabileceği destek mekanizmalarını gösteren görseller yerleştirildi.

başvuru yolları ve destek mekanizmaları:

Vatandaşlara sunulan başvuru ve destek kanalları arasında 112 Acil Çağrı Merkezi, ALO 183 Sosyal Destek Hattı, KADES uygulaması ve ŞÖNİM hizmetleri bulunuyor. Yapılan çalışmalar, söz konusu hat ve uygulamaların erişilebilirliğinin artırılmasının ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI BAYBURT’TA FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ YAPILDI