Bayburt'ta temelden süzülen su evlerde hasar ve kaygı yaratıyor

Bayburt'un Veysel Mahallesi'nde bazı evlerin temelinden geçen yıl eylül ayında ilk kez ortaya çıkan su, zamanla yapıya kadar ulaşarak duvarlarda çatlak, kabarma ve küflenmeye neden oldu. Sorunun yaklaşık bir yıldır devam ettiğini söyleyen mahalle sakinleri, hem yapısal hasar hem de sağlık endişesi taşıyor.

sorunun görünümü ve ailelerin yaşadıkları:

Koçyiğit ailesinin 3+1 evinin yanında geçen yıl eylül ayında başlayan su sızıntısı, evin temeline kadar ulaştı; evin yanından adeta çeşme gibi sürekli su aktığını belirtiyorlar. Aile, bazı duvarlarda çatlak, şişme ve kabarmalar oluştuğunu, banyodaki fayansların çatladığını ve bir odanın tabanındaki tahtaların küflenerek kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

Ev sakinlerinden Suzan Koçyiğit, odalardan birini tamamen kullanıma kapattıklarını, daha önce 10 yaşındaki astım hastası kızı Afranın bu odada kaldığını ancak rutubet ve küf nedeniyle artık burada yatıramadığını söyledi. Koçyiğit, belediyeye yaptıkları başvurulara rağmen kalıcı bir çözüm bulunamadığını belirtti ve çocuklarının güvenliği ile bina güvenliği konusunda endişeli olduklarını dile getirdi.

Kayınvalide Nevra Koçyiğit, kendi evinde de çatlaklar oluştuğunu, ancak en tehlikeli durumun oğlu Bayram Koçyiğit'in evinde yaşandığını vurguladı. Yol kazılarıyla yağmur ve çamur sularının temellere dolduğunu, çalışmalar sırasında sorunun tamir edilmediğini öne sürdü.

Mahalle sakini 78 yaşındaki Mahinur Atayeter ise yaklaşık 60 yıldır oturduğu yerde daha önce rutubet dahi görmediğini, şimdi evinin temelindeki bahçeden oluk oluk su aktığını ve balkonunda çatlaklar oluştuğunu anlattı. "Gidecek yerimiz yok" diyerek evini terketme olanağı bulunmadığını belirtti.

belediye müdahaleleri ve talepler:

Aileler, sorunun kaynağının net olarak tespit edilmesini ve yaşam koşullarını etkileyecek hasarların giderilmesini istiyor. Koçyiğit ailesi belediyeye başvurduğunu, ekiplerin geldiğini ancak kendilerine suyun "kaynak suyu" olduğu söylenerek müdahale edilmediğini aktarıyor. Aileler ise suyun şebeke suyu olduğuna ilişkin iddialarını, bölgede iki kez suyun kesilmesi sırasında evden çıkan suyun da kesilmesiyle desteklediklerini belirtti.

Yetkililer ise şikayetler üzerine Karasakal, Veysel ve Zahit mahallelerinin üst kesimlerinde arızanın tespit edilmesi amacıyla su kesintisi uygulandığını duyurdu. Belediye açıklamasında, arızanın tespit edilmesinin ardından suların yeniden verileceği ifade edildi ancak mahalle sakinleri yapılan yol çalışmaları ve silindir ile sıkıştırma sonrasında çatlakların arttığını, sorunun devam ettiğini söylüyor.

Yaşananlar hem yapısal sağlamlık hem de sağlık açısından risk oluşturuyor; aileler evlerin çökme ihtimali ve çocuklarının kronik solunum problemi olan Afra gibi hassas fertlerin durumu nedeniyle yetkililerden acil ve kalıcı çözüm talep ediyor. Mahalledeki suyun kaynağının kesin olarak belirlenmesi ve hasarlı yapıların güvenlik değerlendirmesinin yapılması öncelikli beklenti olarak öne çıkıyor.

SUZAN KOÇYİĞİT