Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1400 +0,17%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Bayburt'ta üç projeyle toprak erozyonuna karşı 118 bin fidan dikilecek

Bayburt'ta üç projede toplam 415 hektarda 118 bin fidan dikilecek; çalışmalar toprak hazırlığı, teraslama ve erozyon kontrolü odaklı yürütülüyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:00

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 11:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt'ta üç projeyle toprak erozyonuna karşı 118 bin fidan dikilecek

Bayburt'ta üç projeyle toprak erozyonuna karşı 118 bin fidan dikilecek

Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen üç ayrı ağaçlandırma ve erozyon kontrolü projesi kapsamında toplam 415 hektar alana 118 bin fidan dikilmesi planlanıyor. Projeler, kırsal alanlarda toprak kaybını azaltmayı ve orman varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Projelerin dağılımı:

Ozansu köyü Erozyon Kontrolü Uygulama Projesi ile 300 hektar alanda 47 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek. Serenli köyü Ağaçlandırma Uygulama Projesi kapsamında 20 hektar alana 28 bin fidan, Petekkaya köyü Ağaçlandırma Uygulama Projesiyle ise 95 hektar alanda 70 bin fidan toprakla buluşturulması planlanıyor.

Saha hazırlığı ve hedefler:

Projeler öncesinde sahalarda toprak hazırlığı ve teraslama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu uygulamalar sayesinde hem kısa vadede erozyon riskinin azaltılması hem de uzun vadede bölgedeki orman varlığının artırılması amaçlanıyor.

BAYBURT&#039;TA 3 PROJEYLE 118 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK

BAYBURT'TA 3 PROJEYLE 118 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mavi Vatan denizde görev için hazırlanıyor: yerli emici tarama gemisi suya indir...
images

Osmangazi'de 15 kilometrelik yol seferberliği mahalle ulaşımını güçlendiriyor
images

Karacasu'ya vefa mekânı: Ferhuş taziyeevi mahalle hizmetine sunuldu
images

Kuşadası'nda 68 noktada yol ve altyapı çalışmaları hız kesmedi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın’ın inciri ve zeytini moleküler düzeyde yeniden çözümleniyor

Aile rehberliği çocukların sosyal medya kullanımında belirleyici rol oynamalı

Sancaktepe'ye yirmi bin metrekarelik mahalle buluşma noktası: Fatih Koru Parkı

Malatya'da er meydanı canlanıyor: 21. Turgut Özal karakucak güreşleri 3 ekimde

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor