Göç danışma aracı üniversite kampüsünde hizmete girdi:

Bayburt Üniversitesinde konuşlandırılan göç danışma aracı, yabancıların ve uluslararası öğrencilerin göç işlemlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla dün itibarıyla hizmete girdi. Kampüs içinde yer alan araç, işlemlere erişimde zaman ve yol avantajı sağlayacak şekilde düzenlendi.

Hangi işlemler yapılacak:

Araç, özellikle ikamet izni başvuruları ve diğer temel göç hizmetleri için ilk başvuru ve yönlendirme noktası işlevi görecek. Hizmetler, kullanıcıların belgelerini hızlıca kontrol etmeye, gerekli yönlendirmeyi almaya ve işlemlerin daha hızlı ve etkin şekilde ilerlemesine olanak tanıyacak biçimde planlandı.

Pilot uygulama ve yetkililer:

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama, ilk etapta 10 ildeki üniversitelerde pilot olarak başlatıldı; Bayburt da bu uygulamaya dahil edildi. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş, üniversite kampüsünde konuşlandırılan araçta yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yetkililer, aracın özellikle uluslararası öğrencilerin idari süreçlere erişimini kolaylaştıracağını ve kampüs içindeki hizmetlerin hızlanmasına katkı sağlayacağını belirtti. Uygulamanın pilot aşamasındaki çıktıları izlenerek benzer modellerin yaygınlaştırılması değerlendirilecek.

BAYBURT’TA GÖÇ DANIŞMA ARACI HİZMETE BAŞLADI