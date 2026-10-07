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Bayburt'ta uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş cezası olan şüpheli yakalandı

Bayburt'ta uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 9 yıl 2 ay 15 gün cezası bulunan Y.K., jandarma ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bayburt'ta uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş cezası olan şüpheli yakalandı

yakalanma ve suçlama:

Bayburt Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kesinleşmiş 9 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.K. isimli şüpheli yakalandı.

adli süreç:

Şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

BAYBURT’TA 9 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

BAYBURT’TA 9 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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