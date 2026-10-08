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Bayburt'ta yeni dönem: müftü Basri Bektaş göreve başladı

Cumhurbaşkanı kararıyla Bayburt İl Müftüsü atanan Basri Bektaş, müftülükteki karşılama töreninin ardından personelle tanıştı ve Vali Mustafa Eldivan'ı ziyaret etti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bayburt'ta yeni dönem: müftü Basri Bektaş göreve başladı

göreve geliş ve atama:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Basri Bektaş, Bayburt İl Müftüsü olarak atandı ve yeni görevine resmen başladı.

Bektaş, İl Müftülüğüne gelişinde Müftü Vekili Yener Kalender ile müftülük personeli tarafından karşılandı. Karşılama töreninde yapılan duaların ardından Bektaş görevine başladı.

tören sonrası tanışma ve istişare:

Göreve başlama töreninin ardından Basri Bektaş, müftülük personeliyle bir araya gelerek tanışma ve karşılıklı istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bektaş, personele yeni görevinde kolaylıklar dileyerek birlikte yürütülecek çalışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra Bektaş, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan tarafından makamında kabul edildi. Vali Eldivan, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak Bektaş’a görevinde başarı diledi ve iki kurum arasında devam edecek işbirliğine vurgu yapıldı.

Yeni atamasıyla birlikte Basri Bektaş resmen il müftülüğü görevine başlayarak, ildeki din hizmetleri ve personel organizasyonuna ilişkin çalışmalarına hızlıca odaklandı.

BAYBURT İL MÜFTÜSÜ BASRİ BEKTAŞ GÖREVİNE BAŞLADI

BAYBURT İL MÜFTÜSÜ BASRİ BEKTAŞ GÖREVİNE BAŞLADI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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