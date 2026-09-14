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Bayburt'ta yeni eğitim yılı kardeşlik ve oyun vurgusuyla dersbaşı yaptı

Bayburt'ta 2026-2027 eğitim yılı 133 okul ve kurumda 14 bin 103 öğrenci ile 1.022 öğretmenin katılımıyla başladı; ilk gün teması birlik ve oyun oldu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bayburt'ta yeni eğitim yılı kardeşlik ve oyun vurgusuyla dersbaşı yaptı

Bayburt'ta yeni eğitim yılı kardeşlik ve oyun vurgusuyla dersbaşı yaptı

Bayburt'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılı, şehir genelindeki 133 okul ve kurumda başlayan törenlerle resmen açıldı. Yeni dönemde toplam 14 bin 103 öğrenci ile 1.022 öğretmen dersbaşı yaptı ve eğitim-öğretim faaliyetleri başladı.

okullarda birlik ve kardeşlik mesajları:

Yaz tatilinin ardından okula dönen öğrenciler, ilk gün okul bahçelerinde düzenlenen etkinliklerle karşılandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla okula gelen öğrenciler, öğretmenleriyle buluştu; düzenlenen tören ve etkinliklerde birlik ile kardeşlik temaları öne çıkarıldı. Yerel etkinliklerde öğrencilerin beraberlik duygularını pekiştirmeye yönelik çalışmalar yapıldı.

Bayburt genelinde okul açılışları, eğitim camiasının katılımıyla sakin ve düzenli bir şekilde gerçekleşti. Öğretmenler ilk derslerde öğrencileriyle tanıştı, sınıf ortamına uyum sağlamaları için yönlendirici çalışmalar yürütüldü.

eğitimde oyun yaklaşımı öne çıkıyor:

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 teması olan ‘Maarifin Kalbinde Oyun’, yeni dönemin dikkat çekici başlıklarından biri oldu. Bakanlığın yaklaşımı doğrultusunda oyun, çocukların öğrenme, gelişme ve sosyalleşme süreçlerinde merkezi bir araç olarak benimsendi ve okullarda bu yaklaşımın uygulanmasına ilişkin yönlendirmeler öne çıktı.

Bayburt'taki okullarda ilk günün programları, hem akademik hazırlığa hem de sosyal uyuma vurgu yapacak şekilde planlandı. Eğitimciler, öğrencilerin yeni döneme adaptasyonunu kolaylaştıracak etkinliklerle ders yılına başladı.

Şehirde 2026-2027 eğitim öğretim yılının açılışı, yerel düzeyde yoğun katılımla tamamlandı ve okullarda eğitim faaliyetleri normal akışına geçti.

BAYBURT’TA 14 BİN 103 ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPTI

BAYBURT’TA 14 BİN 103 ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPTI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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