Bayburt'ta kış tedbirleri ve kapatılan yollar

Bayburt'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle il sınırları içindeki bazı dağ yolları, yayla güzergâhları ve önemli geçitler kış sezonu boyunca araç trafiğine kapatıldı. Karayolları yetkilileri, özellikle yüksek kesimlerdeki buzlanma ve görüş mesafesi kaybının sürücüler için ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

Kapatılan güzergâhlar ve alternatifler:

Kapatılan yollar arasında Araklı-Dağbaşı yolu, Derebaşı Virajları, Uzungöl yolu, Salmankaş ve Soğanlı geçitleri ile Balahor Yaylası yolu yer alıyor. Bu kesimlerde kış boyunca araç geçişine izin verilmeyecek. Salmankaş Geçidi'nin kapatılmasıyla, Trabzon-Araklı yönüne gitmesi gereken sürücüler için Şehit Hamit Şahin Tüneli alternatif güzergâh olarak kullanılacak.

Yetkili kurumun çalışmaları ve sürücü uyarıları:

Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda kış şartlarına karşı temizleme ve denetim çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, kapalı güzergâhlara ilişkin uyarıların dikkate alınmasını; zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere araçla çıkılmamasını ve alternatif tünel ile ana yollardan seyahat edilmesini tavsiye etti.

BAYBURT’TA BAZI GÜZERGÂHLAR KIŞ BOYUNCA ULAŞIMA KAPATILDI