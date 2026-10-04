Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Bayburt’un kültürel mirası turizme dönüştürülüyor

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda turizm potansiyeli, tanıtım projeleri ve kültürel miras tescil çalışmaları görüşüldü.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 09:52

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 10:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt’un kültürel mirası turizme dönüştürülüyor

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında toplantı yapıldı:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda ilin turizm potansiyelinin geliştirilmesi, kültürel değerlerin tanıtılması ve mevcut turizm çalışmalarının koordinasyonu ana gündem maddeleri olarak ele alındı.

yol haritası ve çalışma gruplarının değerlendirilmesi:

Toplantıda, "Bayburt Turizm Tanıtım ve Geliştirme Yol Haritası" kapsamında oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri değerlendirildi. Katılımcılar, ildeki turizm değerlerinin önceliklendirilmesi, tanıtım stratejilerinin güçlendirilmesi ve yeni tanıtım projelerinin hayata geçirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

kültürel mirasın tescili ve belgelenmesi:

Görüşmede ayrıca Bayburt’a özgü geleneksel tel helvasının Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine dahil edilmesi için yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Kentte yaşatılan kesir kesme ve kahve içme geleneklerinin kültürel miras açısından belgelenerek kayıt altına alınmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı boyunca, Bayburt’un kültürel değerlerinin korunması, daha etkin tanıtımı ve turizm faaliyetlerinde değerlendirilmesine yönelik somut adımların planlanması üzerinde duruldu. Kurul üyeleri, tanıtım çalışmalarının koordinasyonunun sağlanması ve kültürel mirasın sürdürülebilir şekilde yaşatılması için işbirliği çağrısında bulundu.

AYBURT’UN TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARI TOPLANTIDA ELE ALINDI

AYBURT’UN TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARI TOPLANTIDA ELE ALINDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beethoven’un 200. yılına adanmış konser dizisi Eskişehir sahnesinde açıldı
images

Edebiyatle bilim arasında köprü: Osmangazi kitap günleri 8. günde de sürdü
images

Sason'da balın ustaları tat, koku ve aroma için yarıştı
images

Yapay zekâyla hayat bulan Efsaneler Takımı ilk kez Yalova'da izleyiciyle buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultanhisar’da hizmet rotası sahadan geçiyor

Ağrı'da Kızılay gönüllüleri Merkez Camii'ne temiz bir başlangıç sundu

Süleymanpaşa'da alevlerden kurtarılan kaplumbağa vatandaşa emanet edildi

Bursa 11 Eylül Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı, iki kişi yaralandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip