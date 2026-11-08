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Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar ve fırtına yaşamı zorlaştırıyor

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar, tipi ve fırtına etkili; Kop Dağı beyaz örtüyle kaplanırken güzergâhlarda sürücüler ve köy halkı zor şartlarla karşılaşıyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar ve fırtına yaşamı zorlaştırıyor

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar, tipi ve fırtına etkisini sürdürüyor

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı, tipi ve fırtına etkisini sürdürüyor. Kop Dağı, 2 bin 400 metre rakımıyla beyaz örtüyle kaplandı; güzergâhı kullanan sürücüler olumsuz hava şartları nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

kop dağı güzergâhında ulaşım aksamaları:

Güzergâhta seyir halinde bulunan tır şoförü Yıldıray Ata, dağa yaklaşırken aracının retarder hortumunun patlaması sonucu yolda kaldı. Aracında meydana gelen arıza nedeniyle ilerleyemeyen Ata, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, sürücünün mağduriyetini gidermek ve güvenli ulaşımı sağlamak için müdahalede bulundu.

köy yaşamı ve günlük hayata yansımaları:

Bayburt'un Çimağıl köyünde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Köy sakini Tunay Mutlu, "Köyümüz Dereçimağıl’da kar yağışı hız kesmeden devam ediyor. Oldukça şiddetlendi, güzel bir manzara oluştu. Biz de sobayı yaktık, oturuyoruz. Lapa lapa kar yağıyor. Odun kesimi yapacaktık ancak kar yağışı bu şekilde devam ederse odun kesmemiz imkânsız" ifadeleriyle yağışın yaşamı nasıl etkilediğini anlattı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla sürüyor. Yetkililer, özellikle Kop Dağı güzergâhını kullanacak sürücülerin tipi ve fırtınaya karşı tedbirli olmalarını; kış lastiği ve zincir bulundurmalarını önemle hatırlatıyor.

Kent merkezinde tozak şeklinde hafif kar yağışı görülürken, meteorolojik beklentiler yağışın akşam saatlerinde etkisini artırabileceğini işaret ediyor. Sürücüler ve köy sakinleri ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaya çağrıldı.

BAYBURT’UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR, TİPİ VE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

BAYBURT’UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR, TİPİ VE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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