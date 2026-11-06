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Bayburt’un yüksek yaylalarında kar, tipi ve fırtınanın etkisi

Bayburt’un yüksek rakımlı yaylalarında kar, tipi ve fırtına etkili oldu; görüş düşerken bazı güzergâhlarda buzlanma ve sürücüler zor anlar yaşadı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt’un yüksek yaylalarında kar, tipi ve fırtınanın etkisi

Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar hayatı olumsuz etkiledi

Bayburt’un yüksek rakımlı bölgelerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, tipi ve zaman zaman şiddetini artıran fırtına, yerleşim ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Soğuk hava koşulları nedeniyle bazı güzergâhlarda buzlanma gözlendi, sürücüler dikkatli olmaya çağrıldı.

yaşanan olaylar ve sürücülerin deneyimi:

Aydıntepe Yaylası güzergâhında araç yüklemesi yaptığı sırada tipiye yakalanan tır şoförü Yıldıray Ata, fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin ciddi oranda düştüğü tipide Ata ve arkadaşları, soğukkanlılıkla güvenlik önlemlerini alarak yüklemeyi tamamladı ve yayladan inişi güvenli şekilde gerçekleştirdi.

etkilenen noktalar ve meteorolojik uyarılar:

Aydıntepe, Sultan Murat ve Limon Suyu yaylaları ile yüksek rakımlı köylerden Dumlu başta olmak üzere bölgenin yüksek kesimleri beyaza büründü. Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısına dikkat çekilirken, yetkililer buzlanma riski bulunan yollar için tedbirli olunmasını ve zorunlu haller dışında yola çıkılmamasını önerdi.

BAYBURT’UN YÜKSEK KESİMLERİNDE TİPİ VE FIRTINA ETKİLİ OLDU

BAYBURT’UN YÜKSEK KESİMLERİNDE TİPİ VE FIRTINA ETKİLİ OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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