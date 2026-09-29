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Bayern Münih'in Fenerbahçe yenilgisi: Gavel fiziksel zorluğa dikkat çekti

Anton Gavel, Euroleague 2. hafta maçında Bayern Münih'in Fenerbahçe'ye 100-76 yenildiğini, takımının fiziksel olarak zorluk yaşadığını söyledi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 23:25

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bayern Münih'in Fenerbahçe yenilgisi: Gavel fiziksel zorluğa dikkat çekti

Gavel'in maç değerlendirmesi:

Bayern Münih, Euroleague 2. hafta mücadelesinde konuk olduğu Fenerbahçe'ye 100-76 yenildi. Başantrenör Anton Gavel maç sonu yaptığı değerlendirmede rakibin fiziksel oyununun maçı belirlediğini söyledi.

fiziksel üstünlük ve savunma sorunu:

Gavel, "Fiziksel olarak rakibimizi yakalayamadık" diyerek takımının içeriye kolay girişlere ve seri sayılara karşı savunmada sıkıntı yaşadığını vurguladı. Maç boyunca Fenerbahçe'nin kolay sayılar bulduğunu, Bayern'in savunmada rakibi durdurmakta başarısız olduğunu ifade etti.

oyunun gidişi ve dördüncü çeyrek:

Alman ekibi çoğu bölümde zor atışlara yönlendirildi ve rahat skor üretme imkânı bulamadı. Gavel, dördüncü çeyrekte takımın daha iyi oynadığını ancak o ana kadar sonucun büyük ölçüde belirlendiğini belirtti: "Dördüncü çeyrekte iyi oynadık ancak o zamana kadar oyunun sonucu belli gibiydi."

Gavel'in açıklamaları, Bayern Münih'in savunma organizasyonu ve fiziksel mücadele eksikliklerine işaret ederken, Fenerbahçe'nin iç alan üstünlüğünün sonuca doğrudan yansıdığı yorumunu güçlendiriyor.

BAYERN MÜNİH BAŞANTRENÖRÜ ANTON GAVEL, FENERBAHÇE İLE OYNADIKLARI EUROLEAGUE MAÇINDA FİZİKSEL...

BAYERN MÜNİH BAŞANTRENÖRÜ ANTON GAVEL, FENERBAHÇE İLE OYNADIKLARI EUROLEAGUE MAÇINDA FİZİKSEL OLARAK ÇOK ZORLANDIKLARINI VE FENERBAHÇE’NİN ÇOK KOLAY SAYILAR BULDUĞUNU İFADE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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