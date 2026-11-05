Bayındır'da evde meydana gelen olayda eş kaynar suyla yaralandı, saldırgan yaşamını yitirdi

Olayın detayları:

İzmir'in Bayındır ilçesi Dernekli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 54 yaşındaki Bilgi F. eşinin üzerine kaynar su döktü. Olay sonucunda 60 yaşındaki N.F. yaralandı.

Yaralanma ve müdahale:

Yaralanan N.F., olayın ardından sağlık ekipleri tarafından alınarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.

Soruşturma ve mahalle tepkisi:

Eşinin hastaneye kaldırılmasının ardından Bilgi F.'nin evinde intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve mahallede üzüntü yaşandığı bildirildi.

BİLGİ FIRAT