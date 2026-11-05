Bayındır'da evde meydana gelen olayda eş kaynar suyla yaralandı, saldırgan yaşamını yitirdi

Olayın detayları:
İzmir'in Bayındır ilçesi Dernekli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 54 yaşındaki Bilgi F. eşinin üzerine kaynar su döktü. Olay sonucunda 60 yaşındaki N.F. yaralandı.
Yaralanma ve müdahale:
Yaralanan N.F., olayın ardından sağlık ekipleri tarafından alınarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.
Soruşturma ve mahalle tepkisi:
Eşinin hastaneye kaldırılmasının ardından Bilgi F.'nin evinde intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve mahallede üzüntü yaşandığı bildirildi.
BİLGİ FIRAT
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!