Bayındır'da hemzemin geçitte trenle traktör çarpıştı: iki kişi yaralandı

İzmir'in Bayındır ilçesi Kızılcaova Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte saat 16.20 sıralarında tren ile traktörün çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Çarpışma sonucu traktörde bulunan Salih O. ve Tanju O. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

müdahale ve tahliye:

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve her iki yaralı ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

inceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

İZMİR’İN BAYINDIR İLÇESİNDE HEMZEMİN GEÇİTTE TREN İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR, AMBULANSLARLA TORBALI DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.