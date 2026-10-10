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Bayındır'da yasa dışı bahis operasyonunda üçüncü dalga: tutuklu sayısı 13'e yükseldi

İzmir Bayındır'daki yasa dışı bahis ve IBAN kiralama soruşturmasında üçüncü dalga tamamlandı; 8 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı toplam 13'e çıktı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 01:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bayındır'da yasa dışı bahis operasyonunda üçüncü dalga: tutuklu sayısı 13'e yükseldi

Bayındır operasyonunda üçüncü dalga:

İzmir'in Bayındır ilçesinde yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri, yasa dışı bahis, IBAN kiralama ve kara para aklama iddialarına yönelik üçüncü dalga operasyonu tamamladı. Üçüncü dalgada gözaltına alınan A. Ö., H. T., M. Ç., F. A., C. T., S. B., M. Y. ve M. K., jandarmadaki işlemlerinin ardından Bayındır Adliyesi'ne sevk edilerek mahkemece tutuklandı.

ilk bulgular ve işlem hacmi:

İlk operasyonda, şüphelilere ait hesaplarda yapılan incelemede bir aylık süreçte yaklaşık 500 milyon TL işlem hacmi tespit edilmişti. Bu tespit, soruşturmanın finansal boyutunun geniş olduğunu ve çok sayıda para transferinin detaylı olarak incelendiğini gösteriyor.

soruşturmanın seyrı ve tutuklamalar:

Operasyon kapsamında Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri birlikte çalıştı. İlk dalgada gözaltına alınan 3 şüpheliden tamamı tutuklanmış; ikinci dalgada gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanmış, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Üçüncü dalgada tutuklanan 8 isimle birlikte soruşturmada tutuklu sayısı toplam 13'e yükseldi.

Soruşturmanın ayrıntıları ve olası yeni gelişmeler, adli süreç ilerledikçe paylaşılacak; olayla ilgili çalışmaların sürdüğü yetkililerce bildirildi.

BAYINDIR ADALET SARAYI

BAYINDIR ADALET SARAYI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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