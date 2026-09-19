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Bayındırlık Mahallesi'nde öğle saatlerinde trafik kazası: bir kişi hastaneye kaldırıldı

Batman Bayındırlık Mahallesi'nde saat 11.30'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı; yaralı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bayındırlık Mahallesi'nde öğle saatlerinde trafik kazası: bir kişi hastaneye kaldırıldı

Bayındırlık Mahallesi'nde öğle saatlerinde trafik kazası

Batman Bayındırlık Mahallesi'nde bugün saat 11.30'da iki aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Çarpışmaya hafif ticari araç ile otomobil karıştı; kazada bir kişi yaralandı.

Kaza ve ilk müdahale:

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı, gerekli kontrol ve tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç hasarı ve sağlık durumu:

Kazaya karışan her iki araçta da maddi hasar oluştu. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemedi; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BATMAN BAYINDIRLIK MAHALLESİ&#039;NDE İKİ ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI.

BATMAN BAYINDIRLIK MAHALLESİ'NDE İKİ ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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