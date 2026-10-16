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Baykan'da aileyi taşıyan otomobil ters döndü: 1'i bebek 3 yaralı

Baykan'da sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil ters döndü; aynı aileden 1'i bebek 3 kişi yaralandı, ikisinin durumu ağır.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:16

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Baykan'da aileyi taşıyan otomobil ters döndü: 1'i bebek 3 yaralı

Baykan'da aileyi taşıyan otomobil ters döndü

Siirt'in Baykan ilçesi Gündoğdu köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıkarak ters döndü. Araçta aynı aileden bulunan 1'i bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı.

kurtarma çalışmaları:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Siirt AFAD, UMKE, jandarma, belediye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince yapılan titiz müdahale sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

tedavi ve soruşturma:

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SİİRT&#039;İN BAYKAN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK TERS DÖNEN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 1&#039;İ BEBEK 3 KİŞİ...

SİİRT'İN BAYKAN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK TERS DÖNEN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 1'İ BEBEK 3 KİŞİ YARALANDI. ARAÇTA SIKIŞAN VE İTFAİYE İLE AFAD EKİPLERİNCE ÇIKARILAN YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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