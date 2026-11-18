Bayrağa bakarken geriye doğru yürüyüş kaza ile sonuçlandı

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 2. Çevre Yolu üzerinde meydana gelen olayda, bir binaya asılı Türk bayrağını görüp saygı duruşu yapan Mahmut A., gözünü bayraktan ayırmadan geri geri yürümeye başladı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışırken seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu yere düşerek yaralandı.

Olayın ayrıntıları:

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, Mahmut A. bir süre bayrağa baktıktan sonra geri geri yürümeye başladı. Geriye doğru ilerlerken yolun diğer tarafına geçmeye çalıştığı anda bir otomobilin çarpmasıyla dengesini kaybedip yere düştü. Kaza anı saniye saniye kaydedildi ve olay yerindeki birimler tarafından değerlendiriliyor.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve Mahmut A. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'DA BİNAYA ASILAN TÜRK BAYRAĞINA SAYGI DURUŞUNDA BULUNAN BİR KİŞİ, GERİ GERİ YÜRÜYEREK YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEDİĞİ SIRADA OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI. İLGİNÇ KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI.