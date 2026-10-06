Bayraklı'da belediye yönetimine operasyon: kamu zararı ve rüşvet zinciri iddiası

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı dev operasyona ilişkin ayrıntıları açıkladı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Bayraklı Belediyesi'nin önceki dönem yönetimi ve belediye iştiraki BAYBEL AŞ’ye yönelik geniş çaplı incelemeler sonucunda önemli iddialar ortaya kondu. Soruşturmada 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; aralarında önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal ile BAYBEL AŞ eski yönetim kurulu başkanı B.U. ve yakınlarının da bulunduğu isimler yer alıyor.

soruşturmanın dayanakları:

Soruşturmanın temelini, Sayıştay denetimleri ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu raporları oluşturdu. Sayıştay müfettişlerinin 3 Ocak 2025 tarihli mali denetim raporları ve mülkiye teftişleri, 2024 yılında gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan temin uygulamalarında usulsüzlük ve mükerrer faturalandırma bulgularını içeriyor. Bilirkişi incelemeleri, Özel Kalem Müdürlüğü ve BAYBEL AŞ yönetimi sorumluluğundaki harcamalara ilişkin şüpheleri güçlendirdi.

masak bulguları ve para trafiği:

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan hesap hareketleri incelemelerinde, ihalelere teklif veren firmalar arasında bağlantılar, bazı hizmetlerin kağıt üzerinde gösterildiğine ilişkin işaretler ve ödemelerin şirketler arasında paylaştırıldığı tespit edildi. MASAK raporları, BAYBEL AŞ tarafından firmalara aktarılan ödemelerin bir kısmının daha sonra B.U., kardeşi H.U. ve Yağız Sandal adlı hesaplara yönlendirildiğini belgelendiriyor. Savcılık, yapının emir-komuta zinciri içinde ve süreklilik arz edecek şekilde çalıştığını değerlendiriyor.

mali boyut ve gözaltılar:

Mali uzmanların raporuna göre, 2023-2024 dönemine ilişkin usulsüz işlemler sonucunda toplam 20.085.188,5 TL kamu zararı oluştuğu kaydedildi. Ayrıca, belediyeden doğrudan temin alan firma sahiplerinin belediye personeline aktardığı iddia edilen tutar 4.625.400 TL olarak rapor edildi. Gözaltı listesinde sadece bürokratlar ve firma sahipleri değil; siyaset dünyasından da isimler yer aldı. Sandal döneminde görevde olan mevcut CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ve geçmiş dönem ilçe başkanı Levent Ölçer evlerinden gözaltına alındı. Ayrıca YENİ Partili meclis üyesi Yusuf Metin ile CHP’li eski meclis üyeleri Ertuğrul Civelek, Hatice Tatlı ve Gaffar Akkel de hakkında gözaltı işlemi yapılanlar arasında bulunuyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor; savcılık iddiaları ve elde edilen belgeleri derinleştirerek incelemeyi sürdürüyor.

BAYRAKLI BELEDİYESİ'NİN GEÇMİŞ DÖNEMİNE YÖNELİK DÜZENLENEN VE ESKİ BAŞKAN SERDAR SANDAL’IN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYONUNDAN ÇARPICI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI.