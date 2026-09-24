Bayraklı'da kameraya yansıyan tekme vakasında şüpheli adliyeye sevk edildi

olayın yaşandığı an ve görüntüler:

İzmir’in Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi 249/3 Sokak’ta meydana gelen olayda, bir apartmandan çıkan ve yanında köpeği bulunan şahıs, bina girişinde yavrularıyla birlikte duran anne kediye aniden tekme attı. Saldırının ardından kedi, yavrularını koruma içgüdüsüyle panikleyerek şahsın yanındaki köpeğe saldırdı. Olay anı, apartman güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi ve görüntüler kısa sürede kamuoyuna yansıdı.

soruşturma, tespit ve gözaltı işlemleri:

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan incelemede, kamera kayıtları ve yapılan araştırmalar sonucu kediye şiddet uygulayan şahsın O.S.S. (36) olduğu belirlendi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri için polis merkezine götürüldü. Konu hakkında ayrıca Bayraklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bilgilendirildi.

Yapılan idari işlemler kapsamında O.S.S.'ye, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/1-C maddesi uyarınca 13 bin 32 TL idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, hakkında yürütülen adli tahkikat çerçevesinde "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.

kamera delilinin ve kamu tepkisinin önemi:

Bu tür olaylarda güvenlik kamerası kayıtları failin tespitinde belirleyici rol oynuyor; kamuoyuna yansıyan görüntüler soruşturmayı hızlandırdı. Olay, sokak hayvanlarına yönelik şiddetin takibi ve idari yaptırımların uygulanmasına ilişkin uygulamaların gündemde kalmasına da neden oldu.

YAŞANAN O ANLAR APARTMANIN GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN ANBEAN KAYDEDİLDİ.(ARŞİV)