Bayrak'tan Gaziler Günü'nde vefa ziyareti

Bayrak'tan Gaziler Günü buluşması:

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi ekipleri, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında kentteki gazi derneklerini ziyaret etti. Program çerçevesinde Bayrak, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi ile Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesine giderek temsilciler ve gazilerle bir araya geldi.

ziyaretin ayrıntıları:

Ziyarette İl Müdürü Bayrak, gaziler ve şehit yakınlarıyla sohbet ederek onların görüş ve taleplerini dinledi. Toplantıda yapılan görüşmelerde ihtiyaç ve beklentiler ele alınırken, ekiplerin sahadaki çalışmaları ve sunulan hizmetlerin devamlılığı konusundaki taahhütler tekrar vurgulandı. Bayrak, ziyaret boyunca ilgisini sürdürerek katılımcılarla yakın ilişki kurdu.

vurgulanan mesajlar:

Günün anlam ve önemine dikkat çekilen ziyaret sırasında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü için emek veren tüm gaziler minnetle anıldı. İl Müdürü Bayrak, kurum olarak gaziler ve şehit yakınlarının yanında olmaya devam edeceklerini belirterek 19 Eylül Gaziler Gününü kutladı.

Bu tür ziyaretler, kurum ile gaziler arasındaki bağın güçlendirilmesi ve sahadaki ihtiyaçların doğrudan tespit edilmesi açısından önem taşıyor. Eskişehir ilindeki yetkili birimler, takip ve hizmet süreçlerini sürdürmeyi taahhüt etti.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ ORHAN BAYRAK VE BERABERİNDEKİ ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİ HİZMETLERİ BİRİMİ EKİPLERİ, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KENTTEKİ GAZİ DERNEKLERİNİ ZİYARET ETTİ.