Bayraktar TB3'ten denizaltı savunmasında sonoboy kabiliyeti gösterisi

Bayraktar TB3 denizaltı savunmasında sonoboy testi başarıyla tamamladı

Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA, Baykar tarafından milli olarak geliştirilen SAS POD (Sonoboy Atım Sistemi) ile gerçekleştirdiği atış testlerini başarıyla tamamladı. Testler, milli insansız hava aracının denizaltı savunma harbinde kullanılabilirliğini ve sistem entegrasyon kabiliyetini ortaya koydu.

tatbikat kapsamı ve görev detayları:

Tatbikat 20-25 Eylül 2026 tarihleri arasında Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı yürütüldü. Deniz, Kara, Hava ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı tatbikatın dikkat çeken unsurlarından biri TB3 idi. Bayraktar TB3, görev senaryosu çerçevesinde deniz karakol uçağı ile koordineli şekilde çalıştı ve uçuş sırasında kanat altındaki SAS POD üzerinden 2 adet sonoboyu denize bıraktı.

veri entegrasyonu ve anlık işleme:

Testin en kritik aşamalarından biri veri entegrasyonuydu. TB3, kendi attığı sonoboylara ait verilerin yanı sıra görevdeki deniz karakol uçağı tarafından bırakılan sonoboyların verilerini de üzerinde bulunan sonoboy işleme birimi ile işledi. Milli SİHA, elde edilen sualtı verilerinin tatbikat ortamında anlık gösterimini başarıyla gerçekleştirdi; bu durum platformun istihbarat toplama ve paylaşma kapasitesini güçlendiriyor.

Saha testleri, Bayraktar TB3’ün denizaltı savunma görevlerinde hava platformu olarak kullanılmasına dair pratik veriler sundu. Makine unsurları ve görev yazılımları arasındaki entegrasyonun başarıyla çalışması, ilerleyen operasyonel uygulamalar için önemli bir referans oldu.

baykar'ın ihracat performansı:

Baykar, projelerini öz kaynakla yürütmeye devam ederken 2025 yılında insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmayı sürdürdü. Şirketin 2025 yılı ihracat hacmi 2.2 milyar dolar olarak açıklandı. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü aldı. Ayrıca Baykar, TB2 için 36 ülke, AKINCI TİHA için ise 16 ülkeyle olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'ndaki TB3 görevleri, milli platformların entegre kabiliyetlerini göstermesi açısından ön plana çıktı. Özellikle sonoboy atımı ve anlık veri işleme yetenekleri, denizaltı savunma harbinde SİHA kullanımına dair yeni uygulama sahalarını gündeme getiriyor.

Bayraktar TB3 SİHA'dan Denizkurdu Tatbikatı'nda başarılı Sonoboy atışı