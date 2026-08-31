Bayraktar'dan yeni av sezonu için stok koruyan ve bereketli çağrı

bayraktar'dan 1 eylül öncesi değerlendirme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesinde yaptığı açıklamada, balıkçılar için kazasız, bereketli ve sürdürülebilir bir dönem temennisinde bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin su ürünleri üretiminde son yıllarda kaydedilen yükselişe dikkat çekerek, sektörün sürdürülebilir yönetimle gelecek nesiller için güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

üretim rakamları ve tür dağılımları:

Bayraktar, su ürünleri üretiminin ilk kez 2023'te 1 milyon ton sınırını aştığını, 2024'te görülen düşüşün ardından 2025 yılında üretimin %11,1 artışla 1 milyon 37 bin 19 tona ulaştığını belirtti. Son beş yılda toplam üretimin %31,9 oranında arttığını kaydeden Bayraktar, 2025 üretim dağılımını da şöyle açıkladı: %33,4 avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, %3 diğer deniz ürünleri, %3,1 iç su ürünleri ve %60,4 yetiştiricilik ürünleri.

Su ürünleri avcılığı 2025'te bir önceki yıla göre %15,3 artışla 410 bin 428 tona yükselirken, avlanan deniz balıklarının toplamı 346 bin 366 ton olarak gerçekleşti. Türler bazında ilk sırada 245 bin 261 ton ile hamsi yer alırken, onu 28 bin 388 ton ile çaça ve 19 bin 667 ton ile sardalya izledi. Bayraktar, avcılık üretiminin 2020'deki 364 bin 100 ton seviyesine göre %12,6 oranında arttığını ifade etti.

sürdürülebilirlik, tüketim ve ihracat hedefleri:

Bayraktar, Türkiye'nin uzun kıyı şeridi ve zengin iç su kaynaklarıyla güçlü bir balıkçılık potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin korunmasının deniz ve iç su ekosistemlerinin korunması ve bilimsel yönetim ile mümkün olacağını söyledi. Balıkçılık faaliyetlerinde stokların korunmasını esas alan politikaların benimsenmesi, bilimsel araştırmaların güçlendirilmesi ve düzenli stok izlemenin önemine vurgu yaptı.

Sektörün dış ticaret performansına da değinen Bayraktar, su ürünleri ihracatının 2024'te ilk kez 2 milyar doları aştığını ve 2025'te 2,3 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2028 için belirlediği 3 milyar dolar ihracat hedefinin sektöre önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Türkiye'de kişi başına yıllık su ürünleri tüketiminin dünya ortalamasının altında kaldığına işaret eden Bayraktar, dünyada ortalama tüketimin yaklaşık 19 kilogram olduğunu, Türkiye'de ise bu rakamın 8,8 kilogram seviyesinde olduğunu belirtti. Tüketimin artırılması için ürünlerin uygun fiyatla ve düzenli sunulması, soğuk zincir ve dağıtım altyapısının geliştirilmesi ile balığın beslenmedeki yeri hakkında yaygın eğitim ve tanıtım çalışmalarının gerekliliğini vurguladı.

Bayraktar ayrıca yasa dışı avcılıkla etkin mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, balıkçıların av yasaklarına, asgari avlanabilir boylara, zaman ve alan sınırlamalarına ve mevzuata titizlikle uymasını istedi. Avlanan ürünlerin ekonomik değerinin artırılması amacıyla soğuk zincir, depolama, işleme ve paketleme altyapısına yapılacak yatırımların ürün kayıplarını azaltacağı, raf ömrünü uzatacağı ve ihracat gücünü yükselteceğini ifade etti.

Bayraktar, yeni av sezonunun hem üreticiler hem de ekosistem açısından dengeli yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, sektör paydaşlarına sorumluluk çağrısında bulundu ve av sezonunun tüm taraflar için verimli, güvenli ve sürdürülebilir geçmesini diledi.

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ (TZOB) GENEL BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR, 1 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK YENİ AV SEZONUNUN BALIKÇILAR İÇİN KAZASIZ, BEREKETLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GEÇMESİ TEMENNİSİNDE BULUNDU.