Bayraktaroğlu ile Dragone bölgesel güvenlik gündeminde buluştu
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
görüşmenin kapsamı:
Toplantıda öncelikli olarak bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı. Taraflar, bölgesel gelişmeler ışığında değerlendirmelerde bulundu ve ortak meselelerin gündeme alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.
iletişim ve iş birliği:
Video konferans formatındaki görüşme, iki kurum arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve savunma-güvenlik alanındaki iş birliği mekanizmalarının gözden geçirilmesi açısından fırsat sağladı.
GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, NATO ASKERİ KOMİTE BAŞKANI (CMC) ORAMİRAL GİUSEPPE CAVO DRAGONE İLE BİR ARAYA GELDİ.
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