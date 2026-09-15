Bayraktaroğlu ile Dragone bölgesel güvenlik gündeminde buluştu

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

görüşmenin kapsamı:

Toplantıda öncelikli olarak bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı. Taraflar, bölgesel gelişmeler ışığında değerlendirmelerde bulundu ve ortak meselelerin gündeme alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

iletişim ve iş birliği:

Video konferans formatındaki görüşme, iki kurum arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve savunma-güvenlik alanındaki iş birliği mekanizmalarının gözden geçirilmesi açısından fırsat sağladı.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, NATO ASKERİ KOMİTE BAŞKANI (CMC) ORAMİRAL GİUSEPPE CAVO DRAGONE İLE BİR ARAYA GELDİ.