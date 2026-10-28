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Bayram coşkusu sokaklara döndü: 110 metre bayrakla Yüksekova'da yürüyüş

Yüksekova'da 29 Ekim kutlamalarında, 110 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı bando eşliğinde taşındı; yürüyüş, ilçe merkezinde nostaljik atmosfer yarattı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:53

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bayram coşkusu sokaklara döndü: 110 metre bayrakla Yüksekova'da yürüyüş

yürüyüş ve hazırlıklar:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yerel kurumların ortak çalışmasıyla sokaklara taşındı. Etkinlikler Yüksekova Kaymakamlığı ve Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi. Sabah saatlerinde Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu önünden başlayan kortejde bando takımı tekrar sahnedeydi; bu görüntü uzun yıllardır hafızalarda kalan bayram atmosferini canlandırdı.

güzergah ve katılım:

Protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş boyunca korteji öğrenciler ve katılımcılar tarafından taşınan 110 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı süsledi. Yürüyüş, Cengiz Topel Caddesi boyunca ilerledi; çevredeki iş yerleri ve evler de Türk bayraklarıyla korteje destek verdi. Bando sesleri ve marşlar eşliğinde ilerleyen kortej, ilçe merkezinde hem nostaljik hem de coşkulu anlar oluşturdu.

törenin sonu ve anlamı:

Yürüyüş, Cengiz Topel Caddesi’nin bitiminde Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Farabi Anadolu Lisesi arasındaki alanda sona erdi. Farabi Anadolu Lisesi önünde günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı; program, okul bahçesindeki Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla tamamlandı. Bölgedeki huzur ortamının etkisiyle, daha önce daha sade kutlanan bayramların ardından bu yılki etkinlikler halkın coşkusunu yeniden sokaklara taşıdı ve geçmişin unutulmaz bayram anılarını canlandırdı.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI, 110 METRE UZUNLUĞUNDAKİ DEV TÜRK BAYRAĞI İLE YAPILAN YÜRÜYÜŞLE...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI, 110 METRE UZUNLUĞUNDAKİ DEV TÜRK BAYRAĞI İLE YAPILAN YÜRÜYÜŞLE KUTLANDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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