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Bayram öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

29 Ekim öncesi resmi tatilin öğleden başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı; saat 15.00'te kent genelinde yoğunluk yüzde 74'e ulaştı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bayram öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

bayram arifesinde trafik durumu:

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi, öğleden sonra başlayan resmi tatille birlikte şehir genelinde trafik yoğunluğu yükseldi. Resmi verilere göre saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

yoğunluğun görüldüğü noktalar:

Yoğunluğun özellikle Mecidiyeköy E-5 Ankara ve E-5 Edirnekapı istikametlerinde göze çarptığı bildirildi. Bu güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu ve trafik akışında belirgin yavaşlama yaşandı; olaylar görüntülendi.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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