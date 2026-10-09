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Bayramiç'te amenajman haritaları ekosistem perspektifiyle yenileniyor

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü'nün 2026 yatırım programı kapsamında Bayramiç'te ekosistem tabanlı orman amenajman planlarını yenileyecek.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Bayramiç'te amenajman haritaları ekosistem perspektifiyle yenileniyor

Bayramiç'te amenajman haritaları ekosistem perspektifiyle yenileniyor

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 2026 yılı arazi işi yatırım programı çerçevesinde Bayramiç' te orman amenajman planlarını ve haritalarını yenileme çalışması başlatıyor. Çalışmanın odağında, ormanların fonksiyonel kullanımına ve ekosistem tabanlı yaklaşıma öncelik verilmesi bulunuyor.

bilgilendirme toplantısında aktarılanlar:

Yenileme sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı Bayramiç Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisi Cafer Akdeniz başkanlık etti. Çalışmanın koordinasyonu ve teknik detayları hakkında katılımcılara bilgi verilirken, süreçte yapılacak haritalama, veri toplama ve ekosistem analizlerinin kapsamı aktarıldı.

süreç, katılımcılar ve beklentiler:

Toplantıya Bölge Müdür Yardımcısı Yavuz Selim Sağlam, Bayramiç İşletme Müdürü Cengiz Cihan, köy muhtarları ve kooperatif başkanları katıldı. Katılımcılara yenileme takvimi, saha çalışmaları ve yerel paydaşların sürece dahil edilme yöntemleri anlatıldı. Çalışma boyunca yerel görüş ve önerilerin alınacağı, teknik ekiplerle karşılıklı istişarelerin devam edeceği vurgulandı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından karşılıklı değerlendirmeler ve tavsiyelerle sonlandı. Yenileme çalışmalarının, bölgedeki ormanların işlevsel yönetimine katkı sağlaması ve sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet etmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ORMAN AMENAJMAN PLANLARI YENİLENECEK.

ÇANAKKALE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ORMAN AMENAJMAN PLANLARI YENİLENECEK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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