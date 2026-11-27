operasyonun kapsamı:

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 17-24 Kasım tarihleri arasında Bayramiç ilçesinde kaçakçılık olaylarına yönelik müdahaleler gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde çeşitli kaçak içkilere ulaşıldı.

ele geçirilen ürünler:

Operasyon kapsamında toplam 1.060 litre kaçak şarap ile 2 litre kaçak rakı ele geçirildi. Ele geçirilen miktarlar, jandarma tarafından tutanakla kayıt altına alındı.

yapılan işlemler:

Müdahale ve tespit işlemleri Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı yetkililerince yürütüldü. Olayla ilgili olarak düzenlenen rapor ve belgeler çalışmaların resmi sürecini oluşturdu.

ÇANAKKALE'NİN BAYRAMİÇ İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA KAÇAK BİN 60 LİTRE ŞARAP VE 2 LİTRE RAKI ELE GEÇİRİLDİ.