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Bayramiç'te rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına geniş çaplı müdahale

Bayramiç'te Yiğitler köyü civarında 16.20'de başlayan orman yangınına havadan 9 uçak, 10 helikopter; karadan 21 arazöz ve 196 personel müdahale ediyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bayramiç'te rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına geniş çaplı müdahale

Bayramiç'te rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına geniş çaplı müdahale

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Yiğitler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda saat 16.20 sularında yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı ve bölgeden gelen ihbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Müdahale ekiplerinin dağılımı:

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, havadan 9 uçak ile 10 helikopter kullanılıyor. Karadan ise 21 arazöz, 4 itfaiye aracı, 4 dozer ve toplam 196 personel görev alıyor.

Yangının seyri ve çalışmalar:

Ekipler, alevlerin rüzgarla yayıldığı alanlarda havadan söndürme çalışmaları ile birlikte karadan da ilerlemenin durdurulmasına yönelik müdahalelerini sürdürüyor. Müdahaleler, yangının kontrol altına alınması amacıyla yoğun şekilde devam ediyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sahadaki müdahalenin kapsamını ve kullanılan kaynakları açıkladı. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

ÇANAKKALE’NİN BAYRAMİÇ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEYE DEVAM...

ÇANAKKALE’NİN BAYRAMİÇ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEYE DEVAM EDİLİYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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