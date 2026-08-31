Bayramiç'te rüzgarla yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Bayramiç'te orman yangını

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü yakınlarında saat 16.20'de ormanda başlayan yangın, alevlerin rüzgarın etkisiyle hızla yayılmasıyla bölgedeki örtüyü tehdit ediyor.

müdahale çalışmaları:

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edilerek yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve ilerlemenin durdurulması için koordineli çalışma yürütüyor.

bölgedeki durum ve riskler:

Rüzgarın etkisiyle yangının yayıldığı belirtilirken, yoğun duman ve alev hareketleri müdahale koşullarını zorlaştırıyor. Ekiplerin önceliği yangının daha geniş alanlara sıçramasını engellemek ve söndürme çalışmalarını sürdürmektir.

Müdahale çalışmaları devam ediyor; bölgedeki duruma ilişkin yeni bilgiler yetkililerce paylaşılacak.

Bayramiç’te orman yangını