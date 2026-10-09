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Bayrampaşa'da araç önünü kesip 7 kilogram altın ve döviz çalan şüpheliler yakalandı

Bayrampaşa Cevatpaşa'da 30 Eylül'de önleri kesilen otomobilden 7 kilogram altın ve 35 bin Euro çalındı; polis kısa sürede 12 şüpheliyi yakaladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bayrampaşa'da araç önünü kesip 7 kilogram altın ve döviz çalan şüpheliler yakalandı

olayın gelişimi:

Olay, 30 Eylül'de Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerlerine giden üç kişinin bulunduğu otomobil, iki farklı araç tarafından zorla durduruldu. Araçlardan inen şahıslar, araçtaki 7 kilogram altın, 35 bin Euro ve yolculara ait çantaları alarak geldikleri araçlarla kaçtı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görgü tanıkları ve kamera kayıtları, saldırının planlı ve organize bir şekilde gerçekleştirildiğine işaret etti. Şüpheliler araçlarıyla durdurma manevrası yaparak hedef araçla temas sağladıktan sonra hızla müdahalede bulundu.

polisin çalışmaları ve yakalama:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler saha araştırması ve teknik incelemeler başlattı. Polis ekipleri kısa süre içinde yapılan analizler ve elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin izine ulaştı. Operasyonlarda, olaya doğrudan karışan 7 şüpheli ile olayla bağlantısı tespit edilen 5 şüpheli olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ayrıca 13 bin Euro, 16 bin 250 TL, 1 adet tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

deliller ve dijital izler:

Güvenlik kamerası kayıtları soygun anını belgeledi. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital deliller arasında şüphelilerin soygun öncesi yazışmaları ile çaldıkları paralarla poz verdikleri fotoğraflar da yer aldı. Bu materyaller, soruşturmanın yönünü ve şüpheliler arasındaki bağlantıları güçlendirdi.

Olayın ardından yürütülen teknik ve saha çalışmaları, kısa sürede sonuç verdi; polis ekipleri hem fiziki delilleri hem de dijital izleri birleştirerek zanlıların tespit edilmesini sağladı. Adliye sürecine sevk edilen şüphelilerin ifadeleri ve deliller ışığında soruşturma derinleştirilecek.

Bayrampaşa&#039;da otomobilin önünü kesip araçtaki 7 kilogram altın ve yüklü miktardaki parayı böyle...

Bayrampaşa'da otomobilin önünü kesip araçtaki 7 kilogram altın ve yüklü miktardaki parayı böyle çaldılar

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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