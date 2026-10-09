Bayrampaşa’da araç tuzağı: 7 kilogram altın ve yüklü miktar para çalındı

Bayrampaşa'da araç soygunu

Olayın gelişimi:

Olay, 30 Eylül günü İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerlerine giden üç kişinin bulunduğu otomobil, iki farklı araç tarafından zorla durduruldu. Araçlardan inen yedi şüpheli, diğer araçta bulunan 7 kilogram altın, 35 bin euro ve şahıslara ait çantaları alarak geldikleri araçlarla olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntüler, soruşturmada delil olarak kullanıldı.

Soruşturma ve ele geçirilenler:

İhbar üzerine polis ekipleri saha araştırmaları ve teknik incelemelerle şüphelilerin izine kısa sürede ulaştı. Olayla doğrudan ilişkili yedi şüpheli ile bağlantılı olduğu tespit edilen beş kişi olmak üzere toplam 12 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 13 bin euro, 16 bin 250 TL, 1 adet tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Yakalananlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Deliller ve soruşturmanın yönü:

Soruşturma kapsamında, soygun anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ile şüphelilerin olay öncesi ve sonrası yazışmaları incelendi. Ayrıca, şüphelilerin ele geçirdikleri paralara ve altına ilişkin poz verdikleri fotoğraflar ortaya çıktı; bu görüntüler soruşturmanın ceza safhasında delil niteliği taşıyor. Polis ekipleri, olayla bağlantılı tüm unsurların tespiti ve mağduriyetin giderilmesine yönelik çalışmayı sürdürüyor.

OLAYA KARIŞAN 7 ŞÜPHELİYLE, OLAYLA BAĞLANTISI TESPİT EDİLEN 5 ŞÜPHELİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 12 ŞÜPHELİ DÜZENLENEN OPERASYONLARLA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.