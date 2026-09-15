Bayrampaşa'da araçta 486 kilo 450 gram ham madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltında

Bayrampaşa'da araç aramasında büyük miktarda madde ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede yürüttükleri çalışmalarda bir araca yönelik arama gerçekleştirdi. Aramada, uyuşturucu yapımında kullanılan yüksek miktarda madde tespit edildi.

ele geçirilen miktar ve ilk gözaltı:

Operasyon sırasında araçta bulunan 486 kilo 450 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Arama anında araçta bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ilgili şüphelilerin yakalanması ve soruşturma:

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen diğer şüphelileri tespit eden ekipler, devam eden çalışmalarda düzenlenen operasyonlarla 3 kişi daha yakalayarak gözaltına aldı. Toplamda 4 şüpheli hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında işlemler yürütülüyor.

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen madde miktarının suç örgütlerinin imal ve ticaret faaliyetlerine yönelik önemli bir darbe olduğunu belirtti. Soruşturmanın sürdüğü ve delillerin incelenmeye devam ettiği bildirildi.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNİN YAKALANMASINA YÖNELİK BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMALARDA 486 KİLO 450 GRAM PREGABALİN MADDESİ ELE GEÇİRİLİRKEN, 4 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.