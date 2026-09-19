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bayrampaşa’da kimlik savaşı: dokuz yıl süren dava ve yüzde 99.98’lik dna sonucu

Bayrampaşa'da yaşayan Mustafa Hezer, 9 yıldır oğlu Ali için kimlik alamıyor; iki DNA testinde yüzde 99.98 baba sonucu çıkmasına rağmen kurumlar çocuğu kabul etmiyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:29

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

bayrampaşa’da kimlik savaşı: dokuz yıl süren dava ve yüzde 99.98’lik dna sonucu

Bayrampaşa'da kimlik mücadelesi

Bayrampaşa'da yaşayan 55 yaşindeki Mustafa Hezer, 12 yıl önce Özbekistan'da tanıştığı Pırzoda Irgasheva ile dini nikah kıydığını, bu birliktelikten dünyaya gelen oğlunun nüfus kaydı ve kimliğini çıkaramadığını söylüyor. Hezer, iddialarına göre eşinin o dönem oturum izninin devam ettiği 2015 yılında dini nikah yaptıklarını, 2016'da Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde doğan oğlunun kaydına erişemediklerini belirtti.

Mahkeme süreci ve DNA sonuçları:

Hezer, oğlunun kimliğini almak için dört farklı mahkemeye başvurduğunu ve çocuğun kendisine ait olduğunu kanıtlamak amacıyla iki defa DNA testi yaptırdığını söyledi. Yapılan testlerde çocuğun %99.98 oranında Hezer'e ait olduğu sonuçlandı. Buna rağmen sürecin tıkanmasının nedenleri arasında mahkemenin, çocuğun önceki eşinin ölen kocasından da DNA örneği istenmesi yönündeki kararı bulunuyor. Hezer, bu kişinin Kazakistan'da trafik kazasında hayatını kaybettiğini; mezarının ve aile üyelerinin Dubai'de olduğunu iddia ettiğini aktardı.

Hezer mahkemeye sunduğu belgeler arasında eşinin boşanma apostilleri, çocuğun doğduğu gün alınan evrakları ve Özbekistan'da yapılan resmi nikah sonrası verilen evlilik cüzdanının olduğunu belirtti. Buna karşın mahkeme sürecinin yıllardır sonuçlanmadığını söylüyor.

Günlük yaşamda yaşanan hak kayıpları:

Oğlunun kimlik kartı olmadığı için okula kayıt ve sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşadığını ifade eden Hezer, çocuk büyüdükçe yaşamın daha da zorlaştığını anlattı. Hezer, 'Çocuk 10 yaşına geldi. Bu sene okula yazdıracağım. TC’si olmadığı için yazdırılamayacağını söylüyorlar' diyerek çocuğun okuldan geri kaldığını öne sürdü. Ayrıca, 'Çocuk hastalanıyor, doktora götüreceğim T.C kimliği yok, muayene edemeyiz' sözleriyle sağlık hizmetlerine erişim eksikliğini vurguladı.

Hezer ayrıca eşinin 2017'de Özbekistan'da boşandığını, eşinin soyadının değiştiğini ve 2024 Eylül ayında oturum izninin bitmesiyle sınır dışı edildiğini iddia etti. Oturma izni başvurularının pandemide reddedildiğini, istinaf başvurularına da olumsuz yanıt alındığını belirtti. Hezer, sürecin uzamasına yol açan resmi ve uluslararası engellerin davayı kilitlediğini savunuyor.

Yaşanan bu uzun hukuk mücadelesinde Hezer, yetkililere ve mahkemelere çocuğunun kimliğinin verilmesi çağrısında bulunuyor ve dava sürecinin hızlandırılmasını talep ediyor.

BABA MUSTAFA HEZER (55), 9 YILDIR HUKUK MÜCADELESİ VERİYOR.

BABA MUSTAFA HEZER (55), 9 YILDIR HUKUK MÜCADELESİ VERİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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