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Bayrampaşa'da silah benzeri cisimle kuyumcuya giren şüpheli imitasyon altınla tuzağa düştü

Bayrampaşa'da bir kuyumcuya silah benzeri cisimle giren 30 yaşındaki şüpheli, tezgahtarın poşete koyduğu 20 imitasyon bilezikle kaçtı; hızla yakalandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 15:17

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 15:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bayrampaşa'da silah benzeri cisimle kuyumcuya giren şüpheli imitasyon altınla tuzağa düştü

Olayın gelişimi:

Olay, dün saat 15.15 sıralarında İstanbul Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Siyah kapüşonlu bir kişi, elinde silah benzeri cisimle içeri girerek tezgahtarlık yapan Emir Gülcemal (20)'i tehdit etti ve tezgahtaki altınların poşete konulmasını istedi. Şüpheli, yanında getirdiği poşeti uzatarak çalışanı altınları poşete koyması için zorladı.

Kuyumcunun ve çalışanının müdahalesi:

Genç tezgahtar Emir Gülcemal, can güvenliğini ön planda tutarak soğukkanlı davrandı ve tezgahtaki vitrin süs bileziklerinden poşete 20 adet imitasyon altın bilezik koydu. Şüpheli paketi alıp iş yerinden yaya olarak uzaklaştı. O anlar, dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelinin motivasyonu ve yakalanma:

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayın ardından çalışma başlattı ve soygun girişimini gerçekleştirdiği belirlenen Necmettin T. (30) isimli şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sırasında, şüphelinin üç aylık bebeğiyle birlikte geldiği kayınvalidesinin yanında saklanan altınları gizlice bozdurup sanal bahis oynarken kaybettiği, kayınvalidesinin ve çocuğunun takılı altınlarını da böylece yerine koyamayınca soyguna kalkıştığı bilgisi edinildi.

Kuyumcu sahibi Kadir Aydın, olay anında dükkanda bulunmadığını, çalışanlarının can güvenliğini ön planda tutarak demo altınları verdiğini belirtti. Aydın, eğer verilenlerin gerçek altınlar olsaydı yaklaşık 5 milyon lira civarında zarar oluşabileceğini söyledi ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesine teşekkür etti.

Görüntülerde şüphelinin içeri girip silah benzeri cismi doğrulttuğu, poşeti verdiği ve tezgahtarın soğukkanlıca imitasyonları poşete koyduğu anlar yer alıyor. Esnafın ve kolluk kuvvetlerinin koordinasyonu sonucu şahıs olaydan yaklaşık 1-2 saat içinde yakalandı.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA’DA BİR KUYUMCUYA SİLAH BENZERİ CİSİMLE GİREREK TEZGAHTAKİ ALTINLARI İSTEYEN...

İSTANBUL BAYRAMPAŞA’DA BİR KUYUMCUYA SİLAH BENZERİ CİSİMLE GİREREK TEZGAHTAKİ ALTINLARI İSTEYEN ŞÜPHELİ, İŞ YERİ ÇALIŞANININ POŞETE İMİTASYON ALTIN BİLEZİK KOYARAK VERMESİ SONRASI OLAY YERİNDEN KAÇTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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