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Bayrampaşa'da trafikte kavgaya karışan 4 kişiye 720 bin lira ceza

Bayrampaşa'da trafikte başlayan tartışmanın ardından araçlarından inerek birbirlerine saldıran 4 kişiye, 2918 sayılı Kanun kapsamında toplam 720 bin lira idari para cezası verildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bayrampaşa'da trafikte kavgaya karışan 4 kişiye 720 bin lira ceza

olayın gelişimi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Ekim tarihinde Bayrampaşa'da kayda geçen ve bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Kartaltepe Mahallesi'nde trafiğin yoğun olduğu bir cadde üzerinde iki araç sürücüsü ile araçlardaki iki yolcu arasında tartışma çıktığı, tarafların araçlarından inerek birbirlerine fiziksel saldırıda bulunduğu tespit edildi.

soruşturma ve gözaltılar:

Görüntülerin incelenmesi ve kimlik tespit çalışmaları sonucunda sürücüler M.B. (19) ve Y.E.B. (30) ile yolcu konumundaki H.B. (56) ve E.Ş. (30) yakalandı. Olayın sosyal medyada yayılması, trafik ekiplerinin hızlı müdahalesini ve kimlik tespitini tetikledi.

uygulanan yaptırımlar:

Şahıslara, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında toplam 720 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca iki sürücünün ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu ve kullandıkları araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. Yetkililer, trafikte yaşanan benzer vakaların hem cezai hem de idari yaptırımlarla karşılaşacağını hatırlattı.

Bayrampaşa’da trafikte kavga eden 4 kişiye 720 bin lira ceza

Bayrampaşa’da trafikte kavga eden 4 kişiye 720 bin lira ceza

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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