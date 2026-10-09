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bayrampaşa'da yıkım anında bina askıda kaldı, güvenlik tartışması başladı

Bayrampaşa İsmetpaşa'da geçen salı İBB'nin kentsel dönüşüm yıkımında bir bina kısa süre askıda kaldı; cep telefonu görüntüleri güvenlik yetersizliği iddialarını gündeme getirdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

bayrampaşa'da yıkım anında bina askıda kaldı, güvenlik tartışması başladı

Olayın yaşandığı anlar:

İstanbul Bayrampaşa'nın İsmetpaşa Mahallesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında geçen salı günü bir binanın yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binanın bir süreliğine askıda kaldığı ve daha sonra yıkıldığı görüldü.

Görüntülerde öne çıkanlar:

Kayıtlarda, yıkımın gerçekleştirildiği binanın çevresinde güvenlik önlemlerinin görünmemesi dikkat çekti. Görüntüleri izleyen mahalle sakinleri, alanda yeterli izolasyon ve güvenlik tedbiri alınmadığını belirterek uygulamaya tepki gösterdi.

Vatandaşlar, yıkım sırasında olası risklerin önlenmesi için daha sıkı önlemler alınması gerektiğini savundu. Olayla ilgili olarak İBB'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yaşananlar, kentsel dönüşüm süreçlerinde uygulama ve denetim sorumluluklarının önemini bir kez daha gündeme getirdi; cep telefonu kayıtları ise olayın kısa sürede çevredeki tepkileri artırdığını gösterdi.

İBB’nin Bayrampaşa’daki kentsel dönüşüm kapsamında başlattığı yıkımda bir bina askıda...

İBB’nin Bayrampaşa’daki kentsel dönüşüm kapsamında başlattığı yıkımda bir bina askıda kaldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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