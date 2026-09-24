Bayrampaşa’nın spor altyapısına 1 milyar 150 milyon liralık kapsamlı yatırım

Bayrampaşa’ya kapsamlı spor yatırımı tanıtıldı

Bayrampaşa’nın spor altyapısını yenilemek amacıyla 1 milyar 150 milyon TL tutarındaki yatırım programı Resmî törenle duyuruldu. Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi’nde düzenlenen temel atma törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, eski belediye başkanı Atila Aydıner, milli basketbolcu Semih Erden ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, başvuru süreci ve yer seçimi:

Bayrampaşa Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yapılan başvurular sonucu hazırlanan program kapsamında mevcut spor salonlarından biri yıkıldı ve yerine modern bir spor kompleksinin inşasına başlandı. Tören konuşmalarında projenin aşamaları, saha çalışmaları ve ilçe genelindeki tesislerin yenilenmesi süreçleri ele alındı.

Programa katılan Bakan Osman Aşkın Bak, yatırımın Bayrampaşa ve gençleri için hayata geçirildiğini vurgulayarak, "1 milyar 150 milyon TL’lik yatırımı Bayrampaşa için Bayrampaşa’nın gençleri için hizmete sunduk" dedi. Bakan Bak, yeni kompleksin içinde spor salonu, yüzme havuzu ve alt salonların yer alacağını, ayrıca Bayrampaşa stadının tribünlerinin de yenileneceğini kaydetti.

Yatırımın hedefleri ve kapsamı:

Yetkililer yatırımın sadece fizikî tesis yenilemesi olmadığını, aynı zamanda gençlerin sosyalleşmesi, kötü alışkanlıklardan korunması ve toplum sağlığının geliştirilmesini hedeflediğini belirtti. Bakan Bak konuşmasında dijital bağımlılık, uyuşturucu ve diğer olumsuz alışkanlıklara dikkat çekerek sporun gençlere özgüven kazandırdığını ve paylaşmayı öğrettiğini söyledi.

Program kapsamında ismi anılan yenileme ve yapım çalışmaları arasında Cevatpaşa spor tesisleri, Semih Erden tesisleri, Necip Uysal tesisleri ve Mega Center civarındaki tesislerin yenilenmesi bulunuyor. Bakan Bak, ilave arsa bulunması durumunda yeni tesislerin de yapılabileceğini ifade etti ve İstanbul’da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları hazırlıklarına atıfta bulundu.

sosyal destek ve eğitim odaklı projeler:

Gençlik ve Spor Bakanı ayrıca eğitim ve barınma hizmetlerine ilişkin veriler paylaştı. Bakan Bak, yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenciye burs ve kredi desteği sağlandığını, yurt kapasitesinin 1 milyon yatak seviyesine ulaştığını ve başvuran öğrencilerin yüzde 96’sının yurtlara yerleştirildiğini belirtti. Bakan, modern yurt sistemleriyle öğrencilere ücretsiz sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve sosyal etkinlikler sunulduğunu vurguladı.

Ayrıca Bakan, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde Türkiye genelinde yaklaşık 12 milyon kişiye yüzme öğretildiğini hatırlattı ve Bayrampaşa’nın basketbola olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yerel veriler ve hedefler:

Vali Davut Gül törende yaptığı konuşmada İstanbul’daki okul spor kulübü sayısının 32’den 2 bin 700’e, lisanslı sporcu sayısının ise 13 binden 820 bine çıktığını belirtti. Vali Gül, kentte bu yılki hedeflerinin 1 milyon 500 bin sporcuya ulaşmak olduğunu söyledi ve herkesin spor yapmasının önemine vurgu yaptı.

Yetkililer, yatırımın tamamlanmasıyla Bayrampaşa’da gençlerin ve halkın erişebileceği daha modern, çok amaçlı spor tesislerinin hizmete gireceğini, bunun obeziteyle mücadele ve toplum sağlığının güçlendirilmesi açısından da önem taşıdığını ifade ettiler. Proje, ilçe çapında spor imkânlarını artırırken, yeni sporcu yetiştirme ve uluslararası organizasyon hazırlıkları açısından da stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bayrampaşa’ya 1 milyar 150 milyon Türk Lirası değerinde spor yatırımı