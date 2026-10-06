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Bazı ana arterler ANFİDAP yürüyüşü nedeniyle yarın kapatılacak

Ankara Emniyeti, ANFİDAP'ın 7 Ekim Çarşamba yürüyüşü nedeniyle yarın 15.00'ten etkinlik sonuna kadar bazı cadde ve sokakların çift yönlü kapatılabileceğini duyurdu.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 22:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bazı ana arterler ANFİDAP yürüyüşü nedeniyle yarın kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yol kapatma duyurusu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından düzenlenecek yürüyüş etkinliği nedeniyle bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılabileceğini açıkladı. Açıklamada, yapılacak düzenlemenin etkinlik ve güvenlik ihtiyaçlarına göre uygulanacağı belirtildi.

Uygulanacak saat aralığı:

Emniyetin duyurusuna göre yürüyüş 7 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak; ihtiyaç olması halinde ise yarın saat 15.00'ten etkinlik sona erene kadar kapatma yapılabilecek.

Kapatılacak güzergahlar ve kapsamı:

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İhtiyaç olması halinde saat 15.00’ten yürüyüş etkinliği sona erene kadar; Dr. Mediha Eldem Sokağın Olgunlar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Kızılırmak Caddesi’nin Olgunlar Caddesi ile Dr. Mediha Eldem Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Mithatpaşa Caddesi’nin Olgunlar Caddesi ile Sıhhiye Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Bankacı Sokağın tamamı ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Atatürk Bulvarı’nın Kızılay Kavşak ile A. Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, A. Adnan Saygun Caddesi’nin Atatürk Bulvarı ile Sanayi Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır."

Vatandaşların ve sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları, güncel trafik duyurularını takip etmeleri ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları istendi.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, ANKARA FİLİSTİN DAYANIŞMA PLATFORMU (ANFİDAP) TARAFINDAN...

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, ANKARA FİLİSTİN DAYANIŞMA PLATFORMU (ANFİDAP) TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLAN YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİ DOLAYISIYLA İHTİYAÇ HALİNDE YARIN SAAT 15.00’TEN ETKİNLİĞİN SONA ERECEĞİ SÜREYE KADAR BAZI YOLLARIN TRAFİĞE KAPATILACAĞI AÇIKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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