bbp lideri destici: türk-iş komisyonda kalsın, güvenlik görevlilerinin hakları öne alınsın

bbp’den asgari ücret ve güvenlikçi haklarına dair çağrı:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Güvenlik ve Savunma İşçileri (Güvenlik-iş) Sendikası 5. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada asgari ücret, sendikal katılım ve özel güvenlik görevlilerinin çalışma koşullarına ilişkin taleplerini paylaştı. Destici, konuşmasında öncelikli olarak TÜRK-İŞ’e bir çağrı yaptığını belirterek, komisyona katılımın önemine vurgu yaptı.

türk-iş çağrısı ve asgari ücret değerlendirmesi:

Destici, asgari ücret müzakerelerinde şeffaflığa dikkat çekerek, "TÜRK-İŞ’e çağrımız, komisyondan çekilmemesidir" dedi ve ekledi: "Komisyon içerisinde mutlaka yer alsın, orada konuşulanları kamuoyuyla paylaşsın ve teklifinin arkasında dursun." Ayrıca asgari ücretin enflasyonla bağlantılı olarak yılda iki kez belirlenmesi gerektiğini savundu ve vatandaşın yaşam koşullarını kolaylaştırmanın, emeğin karşılığını vermenin önemini vurguladı.

özel güvenlik görevlilerinin yaşam koşulları ve gelir adaleti:

Destici, özel güvenlik görevlilerinin çalışma ve yaşam örneklerine değindi. Örneklerle desteklediği konuşmasında, bazı güvenlik görevlilerinin asgari ücretin hemen üstünde (örneğin 28 bin lira asgari ücret örneği üzerinden 35 bin lira civarı) gelir elde ettiğini, fakat tek maaşa bağlı ve kirada yaşayan çalışanların hayat standartlarının yetersiz olduğunu belirtti. Buna karşılık, EYT düzenlemesiyle emekli olup ikinci iş yapan ve eşi çalışan kişiler gibi farklı durumların aynı kategoride değerlendirilemeyeceğini söyledi ve özellikle tek maaşla geçinenlerin öncelikli sahiplenilmesi gerektiğini ifade etti.

eşit işe eşit ücret ve vergi adaleti:

BBP lideri, kamuda ve özel sektörde aynı işi yapanlar arasındaki maaş farklılıklarına dikkat çekti ve "eşit işe eşit ücret" ilkesinin istisnasız uygulanması gerektiğini savundu. Örnek olarak, kadroya geçmiş bir güvenlik görevlisinin benzer işi yapan başka bir güvenlik görevlisinden iki kat fazla maaş almasının adaletsizlik olduğunu vurguladı. Ayrıca vergi dilimleri nedeniyle yıl içinde maaşlarda düşüş yaşandığını belirterek, adil vergilendirme için "çok kazanandan çok, az kazanandan az" prensibinin uygulanmasını istedi.

kadro süreci, emekli-çalışan dengesi ve geçmiş düzenlemeler:

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi sürecinde BBP’nin katkılarını hatırlatan Destici, taşerondan kadroya geçen yaklaşık bir milyona yakın işçi sürecine değindi ve bazı KİT işçilerinin neden kadroya alınmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Emekli maaşları ile çalışan maaşları arasındaki dengenin bozulduğunu belirterek, Ocak 2023’te çalışan maaşlarının emekli maaşının yaklaşık 1,5 katı olduğunu, bugün ise bu oranın 3 katına çıktığını söyledi; emeklilerin alım gücünün artırılmasında 2023 oranının esas alınması gerektiğini vurguladı.

yasal geçmiş ve muhsin yazıcıoğlu’nun katkısı:

Destici, Muhsin Yazıcıoğlu’nun özel güvenlik görevlileriyle ilgili Meclis’e sunduğu kanun teklifinin tarihçesine değindi. 2009’de Yazıcıoğlu’nun verdiği son iki kanun teklifinden birinin özel güvenlik görevleriyle ilgili olduğunu, vefatından sonra Meclis sürecinde BBP’nin bu teklifin arkasında durduğunu anlattı ve teklifin büyük ölçüde kanunlaşmasıyla önemli kazanımlar elde edildiğini belirtti. Bu süreçte destek veren AK Parti grubuna teşekkür etti.

şehit ve gazi statüsü talebi:

Konuşmasını, özel güvenlik görevlilerinin fedakârlıklarına atıf yaparak sürdüren Destici, bazı saldırılarda hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin şehit, yaralananların ise gazi statüsünde değerlendirilmesi gerektiğini, bu statülerin belirli olaylar için özel güvenlik görevlilerine de tanınmasını talep etti.

Destici’nin sözleri, komisyon katılımı, asgari ücret belirleme sıklığı, eşitlik ve kadro sorunları ekseninde özel güvenlik görevlilerinin çalışma koşullarına dair kapsamlı bir talepler paketini ortaya koydu.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ, "TÜRK-İŞ'E ÇAĞRIMIZ, KOMİSYONDAN ÇEKİLMEMESİDİR. KOMİSYON İÇERİSİNDE MUTLAKA YER ALSIN, ORADA KONUŞULANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞSIN VE TEKLİFİNİN ARKASINDA DURSUN" DEDİ.