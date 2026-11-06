Bebeklerde göz tansiyonuna dikkat: iri göz ve ışığa hassasiyet göz ardı edilmemeli

Bebeklerde göz tansiyonu kavramı:

Halk arasında genellikle ileri yaşlarla ilişkilendirilen glokom, bilinen adıyla göz tansiyonu, yeni doğanlarda ve çocuklarda da ortaya çıkabilir. Acıbadem Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özlem Gürbüz Köz bu tablonun doğumsal glokom olarak adlandırıldığını ve nadir görülmekle birlikte erken teşhis edilmediğinde kalıcı görme kayıplarına yol açabileceğini vurguluyor.

iri göz görünümü nasıl yorumlanmalı:

Yeni doğan ve bebeklerde göz dokuları yetişkinlere göre daha esnek olduğundan, göz içi basıncı yükseldiğinde kornea ve göz küresi basınca bağlı olarak genişleyebilir. Bu nedenle aileler tarafından sıklıkla ‘‘güzel, iri gözlü’’ olarak değerlendirilen görünüm aslında hastalığın habercisi olabilir. Özellikle iki göz arasında belirgin boyut farkı varsa bu durum ihmal edilmemeli ve muayene planlanmalıdır.

belirtiler: ışığa hassasiyet, sürekli yaşarma ve sık kapama:

Prof. Dr. Özlem Gürbüz Köz, doğumsal glokomda dikkat edilmesi gereken temel belirtileri üç başlıkta topluyor. Birinci belirti fotofobi, yani ışığa karşı aşırı hassasiyettir; bebekler parlak ortamlarda gözlerini açmakta zorlanabilir veya bakmaktan kaçınabilir. İkinci belirti, herhangi bir ağlama ya da enfeksiyon olmaksızın devam eden sürekli göz yaşarmasıdır. Üçüncü olarak ise göz kapaklarının istemsiz ve sık sık kasılması, sık göz kırpma veya gözlerini sıkarak kapatma davranışı gözlemlenebilir. Ayrıca kornea tabakasında görülen bulanıklık, gri veya beyazımsı bir görünüm önemli bir uyarı işaretidir.

tanı ve muayene süreci:

Doğumsal glokom tanısı kapsamlı bir göz muayenesiyle konulur. Bu muayenede göz içi basıncı ölçümü, kornea çapı ve gözün uzunluğu gibi yapısal ölçümler değerlendirilir; görme siniri muayenesi de yapılır. Bebeklerin muayene sırasında yeterince uyum sağlayamaması nedeniyle bazı değerlendirmelerin genel anestezi veya sedasyon altında gerçekleştirilmesi gerekebilir. Bu yaklaşımla hastalığın varlığı ve gözde oluşturduğu etkiler daha sağlıklı şekilde belirlenir.

tedavi ve izlemin önemi:

Doğumsal glokomda yetişkin glokomundan farklı bir tedavi yaklaşımı izlenir. Tedavinin temelini cerrahi yöntemler oluşturmaktadır; ilaçlar çoğunlukla cerrahiye hazırlık veya göz içi basıncını geçici olarak kontrol altında tutmak amacıyla kullanılır. Tedavide en sık başvurulan operasyonlar gonyotomi ve trabekülotomidir. Bu ameliyatlarda amaç, göz içi sıvısının dışarıya sağlıklı şekilde akışını engelleyen dirençleri ortadan kaldırarak basıncı düşürmektir. Hastalığın ciddiyetine göre birden fazla cerrahi müdahale gerekebilir ve ameliyat sonrası düzenli takip büyük önem taşır.

Prof. Dr. Özlem Gürbüz Köz, erken tanı ve müdahalenin çocuğun görme gelişimi üzerinde belirleyici olduğunu, bu nedenle ebeveynlerin belirtileri yalnızca estetik özellik olarak değerlendirmemesi gerektiğini belirtiyor. Şüphe halinde vakit kaybetmeden göz hastalıkları uzmanına başvurmak, kalıcı görme kayıplarını önlemede en etkili adım olarak öne çıkıyor.

ACIBADEM BAYINDIR KAVAKLIDERE HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ÖZLEM GÜRBÜZ KÖZ