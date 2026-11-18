COP31 panelinde koruyucu sağlık hizmetleri ve iklim ilişkisi:

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında 16 Kasım'da Sağlık Bakanlığı Pavilyonu'nda gerçekleştirilen 'İklim Dostu İlaç Politikaları: İlaç Geliştirmeden Akılcı Kullanıma' panelinde, Başkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Simten Malhan RSV'nin bebekler ve sağlık sistemi üzerindeki yükünü ve korunmanın iklim etkilerini anlattı. Paneli Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü'nden Umut Ağyüz yönetti; oturumda Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mutlu Aytemir de yer aldı.

Araştırmanın bulguları ve hastalık yükü:

Prof. Dr. Malhan, Başkent Üniversitesi'nin 'RSV Ekonomik hastalık Yükü' raporuna göre Türkiye'de yılda yaklaşık 113 bin bebeğin RSV nedeniyle hastaneye yatırıldığını, 0-5 yaş grubunda hastalığın yıllık toplam ekonomik yükünün 34,7 milyar TL olduğunu ve bunun 10,7 milyar TL'sinin doğrudan maliyetler oluşturduğunu vurguladı. RSV'nin bronşiolit ve zatürreye yol açarak sağlık kuruluşlarına başvuru ve yatışlarda önemli artışlara neden olduğu hatırlatıldı.

Modeller, senaryolar ve değerlendirme kapsamı:

Malhan'ın da katkıda bulunduğu araştırma ekibi, yaklaşık 815 bin bebeği kapsayan iki senaryoyu karşılaştırdı. İlk senaryoda yalnızca yüksek riskli bebeklere kısa etkili antikor uygulanırken ikinci senaryoda bebeklerin %92'sinin yenilikçi bağışıklama çözümleriyle korunması esas alındı. Her iki senaryoda hekim başvuruları, hastane ve yoğun bakım yatışları, ailelerin sağlık kuruluşlarına ulaşımı ve bağışıklamanın kendi karbon ayak izi birlikte değerlendirildi.

Emisyon azalımı ve politika çıkarımları:

Malhan, modelin sonuçlarını özetlerken şunları belirtti: 'Hastanede geçen her gün aileler için de ek bakım ve ulaşım yükü anlamına geliyor. Tedavi sürecinde yoğun bakım dahil kullanılan tüm kaynakların ve hastaneye yapılan yolculukların bir karbon ayak izi var.' Araştırma, hastane ve yoğun bakım yatışlarının önlenmesinin emisyonlarda en büyük düşüşü sağlayacağını ortaya koydu.

Model sonuçlarına göre, bebeklerin %92'sine yenilikçi bağışıklama çözümlerine ulaşılması halinde ve bağışıklamanın kendi karbon ayak izi de hesaba katıldığında, RSV'ye bağlı sağlık hizmetlerinden kaynaklanan yıllık sera gazı emisyonları %71,5 azalabilir. Bu azalma yıllık yaklaşık 30 bin 100 ton karbondioksit eşdeğerine denk geliyor; araştırmada bu miktar İstanbul ile New York arasında yaklaşık 30 bin gidiş-dönüş uçuşun oluşturduğu emisyona eşdeğer şeklinde örneklendirildi.

Prof. Dr. Malhan, çalışmanın bulgularını şöyle tamamladı: 'Türkiye için geliştirilen model, yenilikçi RSV bağışıklama yöntemleri ile daha fazla bebeğin RSV'ye karşı korunmasının hem halk sağlığı hem de çevre açısından sağlayabileceği kazanımları ortaya koyuyor. RSV nedeniyle hastanede tedaviye ihtiyaç duyan bebek sayısı azaldıkça ailelerin bakım yükü hafifleyebilir, tedavi maliyetleri düşebilir. Çalışma, önlenebilecek hastane yatışları ve sağlık kuruluşlarına yapılan yolculuklar üzerinden, bağışıklamanın sağlık hizmetlerinin karbon ayak izini azaltmaya katkısının da ölçülebileceğini gösteriyor.'

Panelde sunulan veriler, RSV'ye yönelik koruyucu stratejilerin sadece sağlık sonuçlarını iyileştirmekle kalmayıp, Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine ulaşmasına ölçülebilir katkılar sağlayabileceğini işaret ediyor.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ’NDEN PROF. DR. SİMTEN MALHAN