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Bedir mutabakatı sonrası Ankara-Doha hattında savunma sanayii ortaklığı derinleşiyor

Bedir Mutabakatı sonrası Türkiye ile Katar arasındaki görüşmede, ortak projelerle teknoloji ve üretim kabiliyetlerini güçlendirme ve iş birliğini derinleştirme hedefi vurgulandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bedir mutabakatı sonrası Ankara-Doha hattında savunma sanayii ortaklığı derinleşiyor

Türkiye ve Katar savunma iş birliğinde yeni adım:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki savunma sanayii ortaklığını daha ileri taşımaya yönelik hedeflerin ele alındığı kapsamlı bir temas olarak kayda geçti.

Görüşmenin odağı ve hedefler:

Toplantıda, ortak projelerin geliştirilmesi, teknoloji transferi ve üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesi öncelikli gündem maddeleri oldu. Görgün, görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, Bedir Mutabakatı’nın ardından yürütülen temasların devam ettiğini ifade etti ve bu ziyaretin "önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımlar açısından önem taşıdığını" belirtti.

Görgün ayrıca, ortak projelerle iki ülkenin teknoloji ve üretim kabiliyetlerini güçlendirmeyi ve savunma sanayii ortaklığını derinleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Bu açıklama, ikili temasların somut projelere dönüşmesi yönündeki iradeyi yeniden ortaya koydu.

Bedir Mutabakatı'nın rolü ve bölgesel çerçeve:

Toplantı, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan Bedir Savunma Sanayii Mutabakat Zaptı sonrasındaki iş birliği sürecinin bir devamı olarak değerlendiriliyor. Mutabakatın amacı; teknoloji geliştirme, Ar-Ge ve teknik iş birliklerinin güçlendirilmesiyle mevcut kabiliyetlerin artırılması ve yeni ortak projelerin hayata geçirilmesi olarak öne çıkıyor.

SSB kaynakları, bu ikili temasların Bedir Mutabakatı ile ortaya konulan ortak iradenin sürdürülmesi açısından önem taşıdığını, görüşmelerin hem stratejik hem de teknik düzeyde ilerleyen süreçlere zemin hazırladığını belirtiyor.

Görgün, görüşme sonunda Şeyh Suud Al Sani ve beraberindeki heyete ziyaretleri ve savunma sanayii iş birliğine sundukları katkılar için teşekkür etti. Tarafların önümüzdeki dönemde ortak proje teklifleri ve uygulama adımları üzerinde çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

Bedir Mutabakatı&#039;nın ardından Türkiye ile Katar&#039;dan yeni iş birliği adımı

Bedir Mutabakatı'nın ardından Türkiye ile Katar'dan yeni iş birliği adımı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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