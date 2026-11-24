Beğendik beldesinde örnek mera uygulaması

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Beğendik Beldesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen 20 dekarlık deneme parselinde mera ıslah çalışması hayata geçirildi. Uygulamada, hayvan gübresi kullanılarak toprak hazırlığı yapıldı ve üstten tohumlama yöntemiyle mera otu tohumu ekimi gerçekleştirildi.

Deneme parselinde yapılan uygulama:

Beğendik’teki 20 dekarlık alanda tercih edilen yöntem, mevcut mera zemininin organik maddeyle desteklenmesi ve doğrudan üstten tohumlama ile yeni ot türlerinin hızlıca alana entegre edilmesi esasına dayanıyor. Bu yaklaşım, alanın iş gücü ve maliyet dengesini korurken, kısa vadede ot tutma ve verim artışı sağlamayı hedefliyor. Uygulamanın amacı, mera alanlarının verimliliğini artırmak, hayvan beslenme kalitesini iyileştirmek ve yerel hayvancılığı güçlendirmektir.

İlde yürütülen ıslah çalışmaları:

Edirne genelinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, 77 köyde toplam 218 bin dekar alanda mera ıslahı tamamlandı. Buna ek olarak, 9 köyde 18 bin 130 dekar alanda ıslah faaliyetleri devam ediyor. Son yıllarda hız kazanan suni mera tesis çalışmalarında ise bugüne kadar bin 910 dekar alanda suni mera oluşturuldu ve 2026 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen 510 dekarlık alanda suni mera tesis çalışmaları sürdürülüyor.

Mera ıslahı yalnızca ot verimliliğini artırmayı amaçlamıyor; çalışmalarda hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine de önem veriliyor. Bu kapsamda, hayvanların özellikle güneşten korunabilmesi ve mera alanlarında gölgelik oluşturulması amacıyla 42 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Yetkililer, deneme parseli sonuçlarının izlenerek başarılı tekniklerin geniş alanlara yaygınlaştırılacağını belirtiyor.

Beğendik’teki uygulama, bölgedeki 4 bin 100 dekar mera varlığı içinde örnek teşkil eden bir çalışma olarak planlandı ve sonuçları, yerel üreticilerin mera yönetimi uygulamalarına rehberlik etmesi için değerlendirilecek.

EDİRNE’DE HAYVAN GÜBRESİ KULLANILARAK ÜSTTEN TOHUMLAMA İLE MERA OTU TOHUMU EKİLDİ