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Bekçi kulübesinde ısınma için odun yaktığı iddia edilen kişi ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezi şantiyesinde bekçilik yapan Abdulkerim Taş, kulübesinde hareketsiz bulundu; otopsi bekleniyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bekçi kulübesinde ısınma için odun yaktığı iddia edilen kişi ölü bulundu

Olayın ayrıntıları

Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 2423 sokak üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi inşaatında bekçilik yapan Abdulkerim Taş, sabah saatlerinde arkadaşları tarafından kulübesinde hareketsiz halde bulundu. Çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, soğuyan havadan korunmak amacıyla kulübede odun yaktığı iddia ediliyor.

Olay yerinde ilk bulgular:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan ön incelemede Taş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi ve cenazesi olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yerel ekipler, olay yerinde delil ve bulgu araştırmasını sürdürdü.

Soruşturma ve otopsi:

Kesin ölüm nedeninin netleşmesi için adli tıp kurumunda otopsi yapılacağı, sonuçlara göre soruşturmanın yönlendirileceği belirtildi. Olayla ilgili olarak Aydın emniyet birimleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor ve yetkililer, otopsi raporunun ardından kamuoyunu bilgilendirecek.

BEKÇİ KULÜBESİNDE ÖLÜ BULUNDU

BEKÇİ KULÜBESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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