Dolar 48,8141 +0,01%
Euro 55,8248 -0,23%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.849,21 -0,45%
EUR/USD 1,1434 -0,31%
Brent Petrol 100,58 +0,24%
--°

Bekdemir köyünde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç uçuruma yuvarlandı

Bekdemir köyünde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç 50 metrelik uçuruma yuvarlandı; 64 yaşındaki Gaffar Beğit öldü, 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bekdemir köyünde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç uçuruma yuvarlandı

Bekdemir köyünde otomobil uçuruma yuvarlandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Bekdemir köyünde plakası 80 EJ 309 olan otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaza ayrıntıları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Kazada araçta sıkışan 64 yaşındaki Gaffar Beğit çıkarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Müdahale ve inceleme:

Yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı; ilk belirlemelere göre kaza sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi.

OSMANİYE&#039;NİN BAHÇE İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN YAKLAŞIK 50...

OSMANİYE'NİN BAHÇE İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN YAKLAŞIK 50 METRELİK UÇURUMA YUVARLANMASI SONUCU 64 YAŞINDAKİ GAFFAR BEĞİT HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Velimeşe'de üst geçit yakınında çarpışma: 2'si çocuk 6 yaralı
images

Trafodaki patlama Yozgat'ta otluk alana sıçrayan yangına yol açtı
images

Mahkeme sanığa 4 yıl hapis verdi, aile karara tepki gösterdi
images

Masak'ın tespitiyle 619 milyon lira hareketliliği: Bodrum merkezli operasyonda 1...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Velimeşe'de üst geçit yakınında çarpışma: 2'si çocuk 6 yaralı

Trafodaki patlama Yozgat'ta otluk alana sıçrayan yangına yol açtı

Mahkeme sanığa 4 yıl hapis verdi, aile karara tepki gösterdi

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği