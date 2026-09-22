Bekdemir köyünde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç uçuruma yuvarlandı

Bekdemir köyünde otomobil uçuruma yuvarlandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Bekdemir köyünde plakası 80 EJ 309 olan otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaza ayrıntıları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Kazada araçta sıkışan 64 yaşındaki Gaffar Beğit çıkarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Müdahale ve inceleme:

Yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı; ilk belirlemelere göre kaza sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi.

OSMANİYE'NİN BAHÇE İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN YAKLAŞIK 50 METRELİK UÇURUMA YUVARLANMASI SONUCU 64 YAŞINDAKİ GAFFAR BEĞİT HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.