İhbar ve müdahale:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir aracın içinde yılan görülmesi üzerine ekipler seferber oldu. Olay, aracın İskenderun İtfaiye İstasyonuna getirilmesiyle bildirildi ve itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Titiz çalışma ile yakalama:

Ekipler, olay yerine ulaştığında sakin ve kontrollü bir müdahale gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu yılan, zarar verilmeden yakalandı; görevliler hayvanın güvenliği ile insanların güvenliğini öncelikli tuttu.

Doğaya salınması:

Yakalanan yılan, itfaiye ekipleri tarafından uygun görülerek bulunduğu çevreye uygun doğal yaşam alanına bırakıldı. Olay, ekiplerin hızlı ve dikkatli çalışmasıyla sonlandırıldı ve her iki taraf için de risk en aza indirildi.

İSKENDERUN’DA ARAÇ İÇERİSİNDE GÖRÜLEN YILAN, İTFAİYE EKİPLERİNCE YAKALANARAK DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI.