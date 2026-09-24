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Bekleyiş ve hedef: Beşiktaş Euroleague'de kalıcı olma yolunda

Nedim Yücel, transferlerle güçlü bir kadro kurduklarını; zamanla Beşiktaş armasına yakışan oyuna kavuşup Euroleague'de kalıcı olacaklarına inandıklarını dedi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:00

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bekleyiş ve hedef: Beşiktaş Euroleague'de kalıcı olma yolunda

Nedim Yücel'in değerlendirmesi:

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel, transfer döneminde önemli bir mesai harcadıklarını ve ortaya güçlü bir kadro koyduklarını belirtti. Yücel, siyah-beyazlı ekibin Euroleague sahnesine geri dönmesinin kulüp için gurur kaynağı olduğunu vurguladı ve bundan sonraki hedeflerinin Euroleague'de kalıcı olmak olduğunu söyledi.

Yücel, yönetim, başkan ve teknik ekibin bu amaca yönelik çalışmaya devam edeceğini ifade ederek uzun vadeli bir yapı kurma kararlılığını yineledi.

Kadro ve hazırlık süreci:

Genel menajer, sezon öncesi hazırlıkların beklenenden kısıtlı kaldığını aktardı. Euroleague kuralları nedeniyle antrenmanların sadece 3-4 hafta önce başlayabilmiş olmasının ve teknik ekibin bazı dönemlerde milli takım çalışmalarında olmasının hazırlık sürecini zorladığını belirtti. Buna bağlı olarak takımın bütünsel olarak sadece 12 idman yapabildiğini söyledi.

Yücel, transfer havuzunun dar olmasından dolayı kadroyu oluşturmak için ekstra çaba harcadıklarını, takıma yeni katılan oyunculardan 2-3 ismin Avrupa deneyiminin sınırlı olduğunu ancak bu oyuncuların kaliteli olduğunu ve zamanla adapte olarak takımı güçlendireceklerini kaydetti. Şu an için takımın henüz tam hazır olmadığını, zamana ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Euroleague başı: Valencia maçı ve beklentiler:

Beşiktaş, Euroleague in ilk haftasında yarın İspanyol ekibi Valencia Basket ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.00'de karşılaşacak. Yücel, Valencia nın geçen sezonun Dörtlü Final takımı olduğunu ve çok kuvvetli bir rakip bulunduğunu hatırlatarak maçın önemine dikkat çekti.

Genel menajer, tribün desteğinin kritik olduğunu vurgulayarak taraftarlardan takıma sahip çıkmalarını istedi ve dolu tribünler önünde iyi bir başlangıç yapma arzusunu dile getirdi. Yücel sözlerini, zaman geçtikçe Beşiktaş armasına yakışan bir oyun ortaya koyacaklarına olan inancını yineler şekilde tamamladı.

BEŞİKTAŞ ERKEK BASKETBOL TAKIMI GENEL MENAJERİ NEDİM YÜCEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU

BEŞİKTAŞ ERKEK BASKETBOL TAKIMI GENEL MENAJERİ NEDİM YÜCEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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